Franco Colapinto responsabilizó a Liam Lawson, que lo exculpó, pero igual la FIA lo sancionó

"Pueden preguntarle a él que lo describa”, dijo. “Creo que el frenó bastante tarde y se fue ancho en la curva uno. Me empujó afuera y después intentó hacer una tijera en la curva dos y me chocó la rueda trasera derecha. No hay mucho más que decir”.

“Honestamente le di espacio en la curva 2 y él tenía más velocidad de la que esperaba, traté de salir pero solo atrapé la rueda trasera de Colapinto. En realidad no es su culpa ni nada por el estilo , fue sólo un incidente torpe”, dijo a su vez Lawson, que evidentemente no vio lo que vio la FIA.

>>Leer más: La carrera de Franco Colapinto, en la mira de Red Bull

Hasta Checo Pérez apoyó a Colapinto, ya que le arruinó la carrera por un toque e incluso le hizo una seña obscena: “Tiene que bajar dos o tres rayas (escalones) y manejar su temperamento. Le pasó con Fernando (Alonso) en la carrera y ahora al final de esta carrera con Franco”.

Lo que dijo la FIA

La FIA concretamente le echó la culpa a Colapinto de haber tocado el alerón delantero de Lawson, sin cuestionar el resto de la maniobra ni por el hecho de que se haya salido a la huella en el trayecto de la curva 1 a la 2.

Es más, la FIA aseguró que la mayor parte de la maniobra fue una lucha limpia, pero que al entrar a la curva 2, aplicó más potencia de lo debido y forzó el adelantamiento, rompiendo el alerón. Si no hubiera existido eso, seguro no había sanción.

"Colapinto intentaba adelantar por el exterior a Lawson en la curva 1. No estaba completamente a su lado en el vértice y en la salida, por lo que no tenía 'derecho' a espacio de carrera en la salida. Lawson se defendió agresivamente hasta la salida de la curva 1, pero se mantuvo en la pista y dejó el espacio justo para que Colapinto permaneciera en pista desde la salida de la curva 1 hasta la curva 2, aunque finalmente Colapinto se salió de la pista", rezó el comunicado.

"Ambos coches estaban en una línea comprometida al acercarse a la curva 2, Colapinto más. Lawson dejó espacio a Colapinto en el vértice de la curva 2. Colapinto mantuvo la potencia, lo que lo obligó a abrirse a la salida de la curva 2 y lo hizo colisionar con el alerón delantero de Lawson".

"Aunque los comisarios consideran que la mayor parte de esta secuencia fue una lucha limpia, el hecho de que Colapinto forzara la situación cuando no era capaz de completar el adelantamiento en ninguna de las curvas significa que fue el principal culpable de la colisión", concluyeron los comisarios de la FIA.

Esto motivó a Colapinto a decir que "los comisarios solo vieron la consecuencia", o sea, el alerón roto. "Rompió el alerón solo", aseguró y eso es lo que se vio por TV, cuando ya el Williams había conseguido adelantar a Lawson.

"Creo que es algo parecido a lo que pasó con Lando (Norris) y Max (Verstappen) en Austin. Es uno de esos casos donde el que está adentro te empuja fuera de la pista. Yo estaba, creo, ligeramente por delante en el vértice y él frenó sobre el polvo y se fue largo y me empujó fuera. Y luego rompió el alerón delantero solo".

Igual, trató de ser políticamente correcto: "No es para quejarse, pero creo que los pilotos tenemos que intentar entender qué podemos hacer mejor para no recibir estas penalizaciones. Creo que son muy favorables para el tipo que está en el interior y no deja mucho espacio de qué hacer para el que está en el exterior. Y sólo hay que tratar de entenderlo mejor todos nosotros como pilotos para que estas sanciones no lleguen constantemente", dijo a Motorsport.

"Creo que está más relacionado con lo que le pasó a Liam que rompió su alerón delantero, que no es mi culpa, y ellos se fijaron más en esa consecuencia. Por eso me penalizaron con diez segundos. Creo que los comisarios no deberían mirar la consecuencia de lo que pasó después del pequeño incidente", finalizó.

Lo que dijo Franco Colapinto de la carrera en general

Más allá de eso, que seguramente habrá dejado con bronca a Colapinto, el argentino dijo: “Hicimos un buen trabajo. Di lo mejor y podíamos haber terminado más adelante. Había que estar ahí para poder entrar en los puntos pero no se dio. Lo intentaremos en Brasil”.

También Colapinto lamentó que le tocó "mucho tránsito en la pista. Eso me impidió tener aire limpio. Pero teníamos buen ritmo con las gomas duras y luego con las medias".