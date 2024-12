Francisco González: "Vivo y muero por Newell's, por más que las cosas no me hayan salido" El delantero, que fue figura ante Talleres y marcó el primer tanto en la victoria en el Kempes, contó lo que sufrió este año y qué puede pasar en 2025 Por Hernán Cabrera 17 de diciembre 2024 · 09:45hs

LA CAPITAL/Héctor Rio "Disfruté de este último triunfo, hablé con Mariano (Soso), me ha dado mucha confianza", sostuvo Pancho González.

Con la cara de satisfacción, de las pocas que pudo disfrutar en este año, Francisco González habló de lo que fue la última gran victoria Leprosa que evitó la primera vuelta de Talleres en su historia. "Sabíamos ellos iban a salir a buscar con todo el partido, teníamos que aprovechar las transiciones, no tuvimos la pelota, pero las situaciones que tuvimos las supimos aprovechar y así se dio. Este grupo se lo merece porque hemos sufrido mucho este año, tanto grupal como individualmente", señaló.

Apoyado en su familia y sus seres queridos, González sabe que, como todo el plantel en general, no tuvo el mejor rendimiento, aunque no esquiva las críticas. "La vida es así, me ha tocado sufrir este año, pero le pongo el pecho, me hago cargo de mis cosas. Sabíamos que no tuvimos el mejor 2024, pero nos debíamos el triunfo por el grupo, por la familia que está atrás y el cuerpo técnico. En lo personal por mi novia quien es la que sufre cuando las cosas no salen bien", sostuvo.

El deseo del mediapunta es desenchufarse los próximos días para enfocarse en lo que será un 2025 con definiciones. "Me quiero ir de vacaciones con mi familia, recargar las energías con ellos porque son los que sufren. Se verá que pasa cuando arranque el mercado de pases, pero estoy tranquilo. Este grupo quiere descansar de lo que ha pasado en el año", contó el autor de uno de los goles en el triunfo ante Talleres y que generó un enojo tanto en jugador como hinchas de la T.

Panchito vive muy profundamente la reprobación de los hinchas Rojinegros a los pibes del club y ante esto expresó: "Cuando nos critican a los que somos de la cantera del club nos duele, en lo personal hace 12 años que estoy en Newell's, vivo y muero por esta institución por más que las cosas no me hayan salido. Estoy tranquilo, he dado todo de mí, me vacié. Acepto las críticas, a veces no he hablado porque no me gusta".

>>Leer más: Panchito González entró, la rompió y Newell's ganó en Córdoba "Disfruté de este último triunfo, hablé con Mariano (Soso), me ha dado mucha confianza y en especial le agradezco al grupo, que siempre me ha respaldado", agregó el extremo que confía en este ciclo con el nuevo entrenador. Las lágrimas tras el gol y la buena actuación tenían un significado muy sentido para el futbolista Leproso y es por esto que relató: "Fue un partido especial, se lo dediqué a Gustavo Colazzo, un amigo que ya no está con nosotros y a su familia que estuvo presente en el Kempes. Me enseñó mucho en el fútbol. Le dije que iba a dar lo mejor de mí y en el gol me acordé de él que se me fue hace poco. Lo sentía un padre".