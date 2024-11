Fórmula 1: cuál es la situación de Franco Colapinto con las tres escuderías interesadas en él

El piloto argentino todavía no tiene butaca para la temporada 2025, pero su nombre suena fuerte en las oficinas de tres equipos distintos

Se puede decir que Red Bull cuenta con algo de ventaja por tener dos escuderías a donde podría sentar a Colapinto : Red Bull Racing y RB Formula One Team.

Red Bull Racing parecía tener todo acordado para que el neocelandés Liam Lawson, actualmente en RB, sea compañero de Max Verstappen en la temporada 2025. Pero la irrupción del argentino en la competencia sembró dudas sobre esta decisión en la dirección del equipo.

Medios especializados marcan que el director de Red Bull, Christian Horner, tiene charlas permanentes con su par de Williams, James Vowles, para que Colapinto se sume al conglomerado de la bebida energizante. La cuestión central, asegura el sitio Last Word on Sports, es si irá al primer equipo o a RB. Y no dudan: el argentino es un asunto "prioritario" para la escudería.

JefeRB.jpeg Christian Horner, cabeza de Red Bull, busca incorporar a Franco Colapinto al grupo.

"Las sensacionales actuaciones de Franco Colapinto lo llevaron a lo más alto de la lista de opciones", señalaron desde el sitio, para resaltar que Colapinto podría quedarse con el asiento de Lawson y ser compañero de Verstappen.

Hasta hace unos días, las conversaciones por el argentino se limitaban a un ida y vuelta entre Williams y Red Bull. Pero apareció un nuevo jugador: Alpine.

Una jugada arriesgada de Alpine

A poco de que termine la temporada 2024, Alpine ya tiene confirmados a sus pilotos para el año que viene, que serán Pierre Gasly y el australiano Jack Doohan. Sin embargo, esto podría cambiar y beneficiar a Colapinto.

La información, publicada por el diario italiano La Gazzeta dello Sport, sugiere que a pesar de que ya está firmado el arribo de Doohan (hijo de Mick Doohan, quíntuple campeón mundial del MotoGP 1994 y 1998), uno de los principales asesores de la escudería, Flavio Briatore, buscaría meter un volantazo y subir al argentino en lugar del australiano, que fue oficializado en agosto, antes de que Colapinto irrumpiera en la Fórmula 1.

3895723.jpg Flavio Briatore cuando comandaba al equipo Renault en la Fórmula 1. Foto: AP

El olfato de Briatore en la Fórmula 1 es ampliamente conocido, a pesar de que está suspendido de por vida luego de ser considerado como el autor intelectual del Crashgate en el Gran Premio de Singapur en 2008, que provocó un escándalo en la categoría luego de que ordenara al entonces piloto Nelsinho Piquet que se estrellara a propósito contra el muro y que desencadenó en que el brasileño Felipe Massa no pudiera ganar la competencia de pilotos ese año.

Briatore, además, comandó Alpine cuando era Renault y cuando fue bicampeón el español Fernando Alonso en 2005 y 2006.

La indecisión de Williams

En este contexto, Williams quiere intentar una suerte de préstamo con otra escudería para que Colapinto tenga rodaje y pueda continuar en la Fórmula 1 pero sin perderlo definitivamente.

Con esa idea, Vowles estaría más cercano a las intenciones de Alpine que sí accedería a tomar al argentino bajo esa modalidad, algo que desde Red Bull parece lejano.