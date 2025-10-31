La Capital | Ovación | Copa Libertadores

Final de la Copa Libertadores: cuándo y dónde se jugará Flamengo vs Palmeiras

Luego de dos apasionantes series de semifinales, ambos equipos brasileños obtuvieron su boleto al duelo por el trofeo más preciado del continente

31 de octubre 2025 · 11:14hs
La final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará a Flamengo y Palmeiras en Lima.

La final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará a Flamengo y Palmeiras en Lima.

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en la gran final de la Copa Libertadores y buscarán convertirse en el equipo brasileño con más estrellas del máximo torneo continental. El conjunto carioca y su par paulista superaron las semifinales con dos apasionantes series y se enfrentarán el próximo 29 de noviembre en Lima.

El Mengao venció 1-0 en el global a Racing para llegar a esta instancia. El triunfo por la mínima en el Maracaná y el empate sin goles en Avellaneda, sufriendo sobre el final, le bastaron al equipo de Filipe Luis para regresar al duelo definitorio después de tres años, cuando en la edición 2022 se consagró campeón al vencer 1-0 a Atlético Paranaense.

Por su parte, el Verdao concretó una remontada histórica este jueves por la noche y volverá a la gran final después de cuatro años, cuando se coronó bicampeón (había ganado la edición 2020) justamente frente a Flamengo luego de ganarle 2-1 en el tiempo extra. El conjunto dirigido por Abel Ferreira había caído 0-3 frente a Liga de Quito en Ecuador, pero lo goleó 4-0 en San Pablo y remontó una serie emotiva.

Copa Libertadores (3).jpg
Flamengo y Palmeiras se disputarán el trofeo más preciado de Sudamérica.

Flamengo y Palmeiras se disputarán el trofeo más preciado de Sudamérica.

Dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Con Flamengo y Palmeiras ya en la gran final, la Conmebol avanzará con los preparativos para el choque decisivo del 29 de noviembre, con horario a confirmar, en el estadio Monumental de Lima.

Este escenario fue designado hace unos meses y confirmado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en las últimas semanas. La capital de Perú recibirá a miles de brasileños que viajarán para acompañar a su equipo en el estadio de Universitario.

>> Leer más: Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro de Jorge Sampaoli

El Monumental de Lima tendrá nuevamente una final de Libertadores, tal como sucedió en 2019. Aquella edición tuvo un desenlace memorable: Flamengo protagonizó una remontada tan histórica como agónica y venció 2-1 a River con dos goles de Gabriel Barbosa en los minutos finales. Rafael Santos Borré había adelantado al Millonario en el primer tiempo.

Embed - ¡EL MENGAO GOLPEÓ EN 2 MINUTOS Y LE SACÓ LA COPA AL MILLONARIO! | Flamengo 2-1 River | RESUMEN

Una oportunidad histórica para Brasil

La particularidad de esta final es que Flamengo y Palmeiras no solamente se disputarán el trofeo más preciado en Sudamérica, sino que también tendrán la oportunidad de convertirse en el equipo brasileño con más Libertadores de la historia.

>> Leer más: Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

El Mengao y el Verdao suman tres títulos del máximo certamen continental a nivel clubes, igualados con sus compatriotas Gremio, Santos y Sao Paulo, así como también Olimpia de Paraguay y Nacional de Montevideo. Por ello, quien resulte ganador de esta edición 2025 pasará a ser además el equipo con más Libertadores de su país.

A su vez, al ser una final con dos equipos brasileños, se dará otro suceso histórico sudamericano, ya que Brasil alcanzará a Argentina como el país con más Libertadores de la historia. Los conjuntos albicelestes suman 25 copas y los brasileños 24, pero estos ya tienen garantizado igualar la marca con quien resulte campeón de esta edición.

Máximos campeones de la Copa Libertadores

- Independiente: 7

- Boca Juniors: 6

- Peñarol: 5

- Estudiantes de La Plata y River Plate: 4

- Flamengo, Gremio, Nacional de Montevideo, Olimpia, Palmeiras, Santos y San Pablo: 3

- Atlético Nacional, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre: 2

- Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo Colo, Corinthians, Fluminense, Liga de Quito, Once Caldas, Racing Club, San Lorenzo, Vasco da Gama y Vélez Sársfield: 1

Países con más Libertadores

- Argentina: 25.

- Brasil: 24 (llegará a 25).

- Uruguay: 8.

- Colombia y Paraguay: 3.

- Chile y Ecuador: 1.

Noticias relacionadas
racing la lucho hasta el final, pero se quedo sin copa libertadores

Racing la luchó hasta el final, pero se quedó sin Copa Libertadores

El último partido internacional de Central en el Gigante, por la Copa Libertadores ante Caracas. Ahora jugará Copa Sudamericana, contra el Inter del Chacho Coudet.

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Leandro Paredes en una de las últimas prácticas ensayando tiros libres.

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Un muy joven Fideo, en el último partido de Copa Libertadores del 2006, en un lluvioso Gigante ante Atlético Nacional de Medellín. Ángel Di María estuvo poco tiempo en Central.

La segunda Copa Libertadores de Ángel Di María en Central será dos décadas después

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Netflix: la miniserie danesa de seis capítulos que lidera el ranking de las más vistas

Netflix: la miniserie danesa de seis capítulos que lidera el ranking de las más vistas

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Lo último

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Diputados provinciales dieron media sanción a modificaciones que buscan desacelerar el consumo de cigarrillos electrónicos. Quieren poner límites a la moda de vapear
Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
La Ciudad

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Netflix: la miniserie danesa de seis capítulos que lidera el ranking de las más vistas

Netflix: la miniserie danesa de seis capítulos que lidera el ranking de las más vistas

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Ovación
Historias que corren: las huellas detrás de la Maratón La Capital

Por Martina Komar
Ovación

Historias que corren: las huellas detrás de la Maratón La Capital

Historias que corren: las huellas detrás de la Maratón La Capital

Historias que corren: las huellas detrás de la Maratón La Capital

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Policiales
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Policiales

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

La Ciudad
Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
La Ciudad

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un tapado

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"

Bernardi quiere un Newells más agresivo para enfrentar los partidos que vienen

Por Hernán Cabrera
OVACIÓN

Bernardi quiere un Newell's más agresivo para enfrentar los partidos que vienen

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Política

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
Economía

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
Economía

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
LA CIUDAD

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
La Ciudad

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Por Nachi Saieg

Zoom

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta