Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

El Granate fue campeón de la Sudamericana en 2013 y busca dar el golpe en un semestre que lo tiene como protagonista, ya que también es uno de los animadores del torneo Clausura. En tanto, disputó también la final de la edición 2020, en la que cayó 3-0 ante Defensa y Justicia en Córdoba.
Enfrente tendrá al Galo, que venció a Independiente del Valle de Ecuador con un global de 4-2, luego del empate 1-1 como visitante y la victoria 3-1 en Belo Horizonte. Cabe recordar que el conjunto brasileño viene de caer en la final de la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y jugará su primera final de la Sudamericana.
Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana
Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Si bien la Conmebol confirmó la sede a la que viajarán miles de hinchas granates y brasileños, todavía no designó cuál será el estadio que albergue la gran final de la Copa Sudamericana 2025.
En primera instancia, el estadio Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, había sido elegido para este encuentro definitorio, pero el mismo no superó las inspecciones previas y por eso se determinó que el partido se juegue en Asunción, ciudad que cuenta con la infraestructura necesaria para un duelo de estas dimensiones.
Tanto el Defensores del Chaco como el estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, tienen la capacidad para recibir el duelo entre Lanús y Atlético Mineiro, pero la Conmebol todavía no confirmó oficialmente dónde ni a qué horario se disputará.
El antecedente entre Lanús y Atlético Mineiro
Esta será la tercera vez que Lanús y Atlético Mineiro se enfrenten en una final, pero ambos antecedentes no son favorables para los de Pellegrino, ya que cayeron derrotados en las dos ocasiones. Por eso, el Granate tendrá sed de revancha.
La primera fue en la Copa Conmebol de 1997, donde los brasileños vencieron 4-1 como visitantes e igualaron 1-1 en Belo Horizonte para quedarse con el título. Además, aquel duelo de ida en Argentina terminó con una caótica batalla campal.
Una década y media después, en 2013, Lanús fue campeón de la Sudamericana y Atlético Mineiro de la Libertadores, por lo que coincidieron en la Recopa Sudamericana 2014. El duelo de ida en La Fortaleza fue triunfo 1-0 para el Galo, pero, en la vuelta en Belo Horizonte, los granates se impusieron con un agónico 3-2 en los 90 minutos y llevaron la definición al tiempo extra. Allí, dos goles en contra (de Gustavo Gómez y Víctor Ayala) sellaron la consagración de Mineiro y la desilusión del equipo argentino.
Noticias relacionadas
Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero potencialmente podría jugar en la selección de Brasil
"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
Newell's vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso
Final de la Copa Libertadores: cuándo y dónde se jugará el partido entre Flamengo y Palmeiras
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal
Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas
Lo último
Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero potencialmente podría jugar en la selección de Brasil
Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán
La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center
Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Grassi SA informó al juzgado de Reconquista que alcanzó la mayoría de conformidades requeridas en el cramdown de Vicentin y solicitó la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes de la agroexportadora
Salud
Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
LA CIUDAD
Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
Policiales
Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
La Ciudad
Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad
Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal
Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas
Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"
Ovación
OVACIÓN
"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
Newell's vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso
Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro
Policiales
Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán
Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
La Ciudad
LA CIUDAD
Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera
La Ciudad
Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección
Politica
Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"
Política
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
La Región
Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas
La Ciudad
El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas
Política
Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Ovación
Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"
OVACIÓN
Bernardi quiere un Newell's más agresivo para enfrentar los partidos que vienen
Información General
Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Ovación
Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba
Ovación
El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación
Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Política
Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Policiales
Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Economía
El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema