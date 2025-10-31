La Capital | Ovación | Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro

El Granate superó a la U de Chile en semifinales y chocará ante el Galo en el duelo decisivo, con sed de revancha para los argentinos

31 de octubre 2025 · 14:48hs
Lanús jugará la final de la Copa Sudamericana tras vencer a U de Chile en semifinales.

Lanús jugará la final de la Copa Sudamericana tras vencer a U de Chile en semifinales.

Lanús disputará la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y buscará quedarse con su segunda estrella de este certamen. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino le ganó 1-0 a Universidad de Chile y, tras el empate 2-2 en la ida, se quedó con la serie de semifinales.

El Granate fue campeón de la Sudamericana en 2013 y busca dar el golpe en un semestre que lo tiene como protagonista, ya que también es uno de los animadores del torneo Clausura. En tanto, disputó también la final de la edición 2020, en la que cayó 3-0 ante Defensa y Justicia en Córdoba.

Enfrente tendrá al Galo, que venció a Independiente del Valle de Ecuador con un global de 4-2, luego del empate 1-1 como visitante y la victoria 3-1 en Belo Horizonte. Cabe recordar que el conjunto brasileño viene de caer en la final de la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y jugará su primera final de la Sudamericana.

Jorge Sampaoli
Jorge Sampaoli clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025 con Atlético Mineiro.

Jorge Sampaoli clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025 con Atlético Mineiro.

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán el próximo sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Si bien la Conmebol confirmó la sede a la que viajarán miles de hinchas granates y brasileños, todavía no designó cuál será el estadio que albergue la gran final de la Copa Sudamericana 2025.

En primera instancia, el estadio Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, había sido elegido para este encuentro definitorio, pero el mismo no superó las inspecciones previas y por eso se determinó que el partido se juegue en Asunción, ciudad que cuenta con la infraestructura necesaria para un duelo de estas dimensiones.

Tanto el Defensores del Chaco como el estadio General Pablo Rojas, conocido como La Nueva Olla, tienen la capacidad para recibir el duelo entre Lanús y Atlético Mineiro, pero la Conmebol todavía no confirmó oficialmente dónde ni a qué horario se disputará.

Estadio Defensores del Chaco.png
El estadio Defensores del Chacho sería la sede de la final de la Copa Sudamericana.

El estadio Defensores del Chacho sería la sede de la final de la Copa Sudamericana.

El antecedente entre Lanús y Atlético Mineiro

Esta será la tercera vez que Lanús y Atlético Mineiro se enfrenten en una final, pero ambos antecedentes no son favorables para los de Pellegrino, ya que cayeron derrotados en las dos ocasiones. Por eso, el Granate tendrá sed de revancha.

La primera fue en la Copa Conmebol de 1997, donde los brasileños vencieron 4-1 como visitantes e igualaron 1-1 en Belo Horizonte para quedarse con el título. Además, aquel duelo de ida en Argentina terminó con una caótica batalla campal.

Una década y media después, en 2013, Lanús fue campeón de la Sudamericana y Atlético Mineiro de la Libertadores, por lo que coincidieron en la Recopa Sudamericana 2014. El duelo de ida en La Fortaleza fue triunfo 1-0 para el Galo, pero, en la vuelta en Belo Horizonte, los granates se impusieron con un agónico 3-2 en los 90 minutos y llevaron la definición al tiempo extra. Allí, dos goles en contra (de Gustavo Gómez y Víctor Ayala) sellaron la consagración de Mineiro y la desilusión del equipo argentino.

