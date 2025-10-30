La Capital | Ovación | Lanús

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro de Jorge Sampaoli

El Granate venció a la U de Chile por 1 a 0 y clasificó con un global de 3 a 2. Jugó el ex-Newell's José Canale y fue al banco otro exleproso, Armando Méndez

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

30 de octubre 2025 · 21:06hs
Rodrigo Castillo grita su gol y se suma al festejo Ramiro Carrera. Lanús venció en su estadio.

Lanús clasificó a su tercera final de la Copa Sudamericana. El conjunto granate derrotó a Universidad de Chile por 1 a 0 y, tras igualar en el partido de ida 2 a 2, se impuso por un resultado global de 3 a 2. La definición por el título será frente al Atlético Mineiro.

El equipo que conduce Mauricio Pellegrini ganó con un gol de Rodrigo Castillo, a los 62', y disputará el encuentro decisivo frente a Atlético Mineiro, dirigido por el casildense Jorge Sampaoli.

El elenco brasileño eliminó a Independiente del Valle de Colombia, con un triunfo en la revancha por 3 a 1. En la ida igualaron 1 a 1.

Castillo venía de convertirle dos goles a Universidad de Chile en Santiago. Con esas conquistas, Lanús se imponía por 2 a 0 al final de la primera etapa, pero la U se recuperó y alcanzó la igualdad con tantos del argentino Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, de penal.

Lanús logró el título en 2013

El Granate, campeón de la edición 2013, frente a Ponte Preta de Brasil, y subcampeón en 2020, ante Lanús, accedió a una nueva final con dos ex-Newell's, el marcador central José Canale y el lateral derecho Armando Méndez.

>> Leer más: Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

El zaguero paraguayo fue titular y el marcador de punta uruguayo permaneció todo el partido en el banco de suplentes.

Por el lado de Sampaoli, ya sabe lo que es coronarse en la Sudamericana. Lo consiguió en 2011, al frente del mismo equipo que acaba de eliminar Lanús: Universidad de Chile.

Lucas Hoyos, entre los juveniles de Newells que salieron a jugar contra Racing.

Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Pablo Echavarría en los cuartos de final de Copa Argentina. Aquella vez fue la antítesis de Piero Maza en Racing -Flamengo.

Tras el bochorno del árbitro con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Ariel Holan encontró sin dudas el equipo y por eso Central forma casi siempre con los mismos nombre.

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"

El rosarino llega de coronarse hace dos semanas en el Abierto de golf de Salta.

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor

Por Mariano D'Arrigo
