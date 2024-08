Fernando Cardozo: "Hay que remar hacia delante para que Newell's salga de esta situación"

"Venimos de una mala racha, somos consciente de eso, estamos en deuda con la gente y con nosotros mismos". Así de frontal el delantero leproso Fernando Cardozo aceptó el mal momento que está pasando Newell's , pero a su vez resaltó el punto obtenido en el Monumental ante River junto al funcionamiento. "Queremos salir de este momento, hicimos un excelente partido, no llegamos al gol, pero mantuvimos el arco en cero que es importante. Es un punto valioso en un encuentro que fue muy exigente para nosotros", sostuvo.

El paraguayo elogió al entrenador Sebastián Méndez, quien se jugaba mucho más que tres puntos ante el Millonario y apostaba la continuidad en su puesto. " Es una gran persona, un muy buen entrenador . Como jugadores no podíamos ejecutar lo que nos decía. Hay que remar hacia adelante para que Newell's salga de esta situación", afirmó.

No esquivó las tensiones que lleva jugar en el fútbol argentino y en una ciudad como Rosario donde todo el tiempo se respira fútbol. "Sabía de la presión que hay en la ciudad, pero cuando llegas a Rosario es otra cosa. Este es un club exigente, donde no estamos bien y uno trata de aportar su grano de arena para poder sacar al club hacia adelante", expresó.

Falta de dinámica

"Todavía me falta dinámica, vengo de un parate de un mes y medio por una operación de tabique nasal y en los primeros partidos me costó bastante. En estos últimos dos me adapté en lo físico, solo falta ajustar en lo táctico y vamos a salir del mal momento", señaló Cardozo ante la consulta sobre qué aspectos de su juego le faltaban del delantero que resultaba en Olimpia de Paraguay.