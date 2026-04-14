Estuvo en carpeta para ser el técnico de Newell's y ahora dirigirá a Lionel Messi en Inter Miami

Tras la salida de Javier Mascherano de las Garzas, ahora asumirá de manera interina un entrenador que pudo desembarcar en Newell's en 2014

Inter Miami se quedó sin entrenador y ya trabaja en su reemplazo tras la renuncia de Javier Mascherano, quien dejó el cargo por motivos personales. La dirigencia de las Garzas busca una resolución rápida mientras Ángel Guillermo Hoyos asumirá de manera interina. Este entrenador estuvo en los planes de Newell's en 2014.

Un dato curioso es que Hoyos fue uno de los nombres que figuró en la lista de los posibles sucesores de Alfredo Berti en Newell's, allá por 2014 para hacerse cargo del primer equipo del Parque.

Nació Córdoba y estuvo radicado en España. El exvolante ofensivo de Talleres y Boca se ilusionó en aquel momento en convertirse en el flamante entrenador rojinegro, pero la chance no prosperó.

Incluso en 2014 le afirmó a Ovación que se sentía capacitado para conducir a la Lepra gracias a la formación y capacitación que forjó en Europa durante varios años. "Si no tuviese la capacidad para hacerlo no me hubiera sentado a hablar con los directivos de Newell's en una charla que disfruté mucho. También creo que no es bueno eso de agarrar por agarrar", dijo cuando figuraba en la carpeta de la directiva leprosa para asumir en el primer equipo.

Las primeras palabras de Hoyos al asumir en Las Garzas

"Tengo mucha ilusión, muchos sueños. He sido jugador y entrenador. Es una gran bendición. Agradecer a los que confiaron en uno", dijo Hoyos al asumir.

Destacó que "es un equipo ganador a través del mejor jugador de la historia, como es Lionel Messi".

"Los jugadores del equipo generan que se busque permanentemente ganar", afirmó.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2044184283573604572&partner=&hide_thread=false Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

La danza de nombres en Inter Miami

El club norteamericano apunta a nombres con algún vínculo con Lionel Messi, y entre ellos aparece Xavi Hernández, excompañero del argentino en Barcelona y actualmente sin equipo; también surge Marcelo Gallardo, quien mantiene una relación cordial con el capitán de la selección, aunque sin haber compartido plantel.

Otra alternativa es Hernán Crespo, excompañero de Messi en la Selección argentina durante el Mundial de Alemania 2006, en el que quedaron eliminados en cuartos de final ante el local, y la Copa América de Venezuela 2007, en la que cayeron en la final ante Brasil por 3-0.

A su vez, Martín Palermo también figura en la carpeta tras haber coincidido con la Pulga en Sudáfrica 2010. Más complejo es el caso de Ernesto Valverde, quien tiene contrato con el Athletic Club hasta el final de la temporada.

En paralelo, hay otros candidatos sin vínculo directo con Messi: Matías Almeyda aparece como una opción libre tras su paso por el Sevilla; Xabi Alonso, quien priorizaría continuar en el fútbol europeo; y Gareth Southgate, que cuenta con el respaldo de David Beckham, uno de los principales dirigentes del club.

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Hoyos y su vínculo con Messi

En este contexto, Hoyos tomó el mando del equipo de manera provisoria. El argentino, de 62 años, se desempeñaba como Director Deportivo y ahora ocupará el lugar de Mascherano.

Ángel Guillermo Hoyos tiene pasado en Talleres de Córdoba y un vínculo directo con Messi.

Hoyos, nacido en Villa María, Córdoba, cuenta con una extensa trayectoria tanto como futbolista como DT. Dirigió en distintos países como Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre.

Uno de los aspectos más destacados de su carrera está ligado a la formación de juveniles. Durante su etapa en el FC Barcelona, Hoyos trabajó en La Masía y fue parte del proceso formativo de Lionel Messi. Allí nació una relación que se sostuvo a lo largo del tiempo y que ahora es vital en su desembarco como entrenador del primer equipo de Inter Miami.