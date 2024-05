Enzo Copetti llega a la ciudad para transformarse en refuerzo de Central

El ex atacante de Racing se despidió el miércoles por la noche de su familia y viajó solo hacia Argentina para este jueves cumplimentar con los trámites de rigor. Y de no surgir imprevistos convertirse en refuerzo canalla. "Esta es mi hermosa familia, la que me apoya en cada paso, en cada momento y situación, quienes me hacen muy feliz y alegra todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz y darle sentido a mi vida, las amo con toda mi vida, las voy a extrañar demasiado mis amores. Nos vemos prontito", publicó Copetti en sus redes sociales una foto de su esposa con su hija antes de partir.