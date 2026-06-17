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En una noche de "10", Messi no pudo contener las lágrimas por difícil momento familiar

El capitán de la selección argentina anotó tres goles en el debut en el Mundial, fue elegido figura del partido y agradeció el apoyo de sus compañeros

17 de junio 2026 · 11:43hs
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Lionel Messi marcó un gol y las lágrimas inundaron sus ojos

Lionel Messi marcó un gol y las lágrimas inundaron sus ojos, pero el llanto se debe a una situación familiar.

El capitán argentino, Lionel Messi, no pudo aguantar el llanto tras el festejo de uno de los goles que marcó en el debut de la selección argentina ante Argelia. Al "10" se le cayeron las lágrimas en el festejo y eso no pasó desapercibido. El mundo lo vio emocionado y después del encuentro al ser consultado sobre ese momento confesó que transita un momento familiar del cual no dio detalles.

“La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados”, expresó Messi todavía movilizado después de una actuación determinante en el estreno del equipo de Lionel Scaloni. Por supuesto que lo que está viviendo el mejor jugador del mundo lo maneja en silencio porque se trataría de algo del entorno familiar que lo mantiene un tanto preocupado y angustiado.

Es por eso que el rosarino también agradeció el acompañamiento interno que recibió durante esas jornadas previas al debut mundialista: “Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío”, señaló Messi, quien estuvo acompañado desde el palco por su esposa y sus tres hijos.

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Una imagen que conmovió al mundo

La imagen de Messi llorando tras el gol recorrió el mundo y generó una ola de mensajes de apoyo por parte de los fanáticos, que celebraron verlo nuevamente como protagonista dentro del campo de juego.

>>Leer más: Austria, el próximo rival de Argentina, hizo lo suyo y tuvo un debut ganador

Por otro lado, el capitán remarcó que el grupo volvió a ser un sostén fundamental para llegar en condiciones emocionales al primer partido de la Copa del Mundo: “Me dieron muchas fuerzas para que esté bien”, agregó.

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