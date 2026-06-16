Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

La policía arrestó por segunda vez en cuatro días a un motociclsta que usaba la mochila de Pedidos Ya e intentaba bloquear la señal de los celulares

Un joven de 20 años fue detenido este lunes durante un operativo en el barrio Larrea por el robo de teléfonos Iphone en Rosario . Los investigadores creen que el falso repartidor de Pedidos Ya trataba de inhibir la conexión de los teléfonos para evitar que la policía los rastreara luego de la denuncia.

Carlos José P. fue identificado a partir de un allanamiento solicitado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en La República al 6900. Según fuentes oficiales, ya lo habían arrestado el último viernes con tres celulares de Apple y un scooter Honda Elite.

El fiscal Lucas Altare solicitó el procedimiento en busca de esclarecer el robo a un hombre de 33 años en el centro rosarino . A partir de la orden judicial, las fuerzas de seguridad provinciales recuperaron varios dispositivos más y distintos elementos que suelen utilizar los motociclistas para envíos a domicilio.

El Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata (Giri) de la Policía de Santa Fe no sólo secuestró teléfonos durante la requisa del domicilio antes mencionado. También encontraron una bolsa de nylon con envoltorios metálicos . Los encargados del operativo presumen que eran una suerte de estuches para inhibir la señal de los aparatos robados mientras el ladrón circulaba por la calle.

Allanamiento La República 6900 La policía rosarina detuvo a Carlos José P. el el lunes 15 de junio de 2026 en La República al 6900 por el robo de teléfonos Iphone. Video: Policía de Santa Fe.

El día del primer arresto, el sospechoso contaba con objetos similares a los hallados este lunes en la zona noroeste. En aquella oportunidad llevaba un rollo de papel de aluminio y una caja de poliestireno expandido montada en la parte trasera del rodado blanco con el que lo interceptaron sobre San Juan y Ovidio Lagos.

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Al parecer, el presunto ladrón no logró bloquear el rastreo del aparato sustraído en Moreno al 1000. Previamente, el dueño del Iphone 17 Pro denunció que se lo habían arrebatado de la mano y les dijo a los policías que contaba con datos de la ubicación en tiempo real. Cuando llegaron al lugar, los agentes recuperaron otros dos celulares de la misma marca: un Iphone 13 Pro Max blanco y un Iphone 16 Pro gris.

Allanamiento La República 6900 2 Foto: Policía de Santa Fe.

El muchacho quedó demorado en la comisaría 2ª luego del operativo del viernes y el lunes lo detuvieron por segunda vez en un allanamiento. En esta oportunidad, las fuerzas de seguridad hallaron más teléfonos móviles y motocicletas.

Una mochila de Pedidos Ya y cinco celulares

Así como se llevaron los estuches armados con papel de aluminio, los agentes enviados por la Justicia secuestraron una mochila de Pedidos Ya. Durante la requisa de la casa recogieron un teléfono Quantum Yolo y un Samsung, así como dos barbijos negros y tres cascos.

El allanamiento concluyó con el retiro de una Honda Wave roja hallada en la cocina del inmueble. El vehículo tenía tapada una de las letras de la patente y también había otro rodado de 400 cc el comedor.

Robo Iphone Moreno 1000 2 Foto: Policía de Santa Fe.

La policía encontró tres celulares más en una de las habitaciones inspeccionadas: dos Iphone y un Samsung. Cada uno contaba con su cargador respectivo. Allí también había una bolsa hermética para guardar chips y un reloj digital que no funcionaba, entre otros elementos.

Finalmente, Carlos José P. quedó bajo arresto una vez más y el fiscal Altare ordenó el traslado de toda la evidencia. El procedimiento concluyó cerca de las 9 de la mañana, unas tres horas después de la llegada del personal del Giri para profundizar la investigación sobre el robo de celulares en Rosario.