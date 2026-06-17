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Austria, el próximo rival de Argentina, hizo lo suyo y tuvo un debut ganador

El equipo europeo, que volvió a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, superó por 3 a 1 a Jordania. El próximo lunes los austríacos se medirán con la Albiceleste

17 de junio 2026 · 08:24hs
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Austria se encontró con un conjunto incómodo

Austria se encontró con un conjunto incómodo, pero logró efectividad para pegar el golpe en el debut.

Austria venció a Jordania en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026, y debutó con un triunfo clave por 3 a 1 en una zona que también integran Argentina y Argelia. El equipo europeo volvió a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y logró sacar adelante un partido incómodo ante un rival debutante, que fue mucho más competitivo de lo esperado.

El conjunto dirigido por Ralf Rangnick intentó imponer condiciones desde la presión alta, la circulación en campo rival y la jerarquía de sus volantes, aunque Jordania no se achicó en ningún momento. El seleccionado asiático arrancó con decisión, lastimó cada vez que pudo correr a espaldas de la defensa austríaca y avisó temprano con una llegada clara de Ehsan Haddad, que terminó con un remate bajo contra el costado de la red.

Austria encontró aire en el momento justo cuando el partido empezaba a tornarse incómodo: a los 20', Romano Schmid recibió fuera del área y sacó un derechazo para clavar el 1 a 0. El gol, más que tranquilizar al favorito, encendió todavía más a Jordania, que respondió con carácter, intensidad y varias aproximaciones, al punto de irse al descanso abajo en el marcador pero con la sensación de haber competido de igual a igual.

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Embed - ENTRÓ ARNAUTOVIC Y CAMBIÓ EL PARTIDO: AUSTRIA SACÓ VENTAJA | Austria 3-1 Jordania | RESUMEN | M20

El golpe de Jordania

En el complemento llegó el gol para los jordanos: a los 5', Ali Olwan encaró con potencia, encontró espacio y definió con un remate cruzado que dio en el palo y se metió para el 1 a 1, significando el primer gol de Jordania en la historia de los Mundiales. Austria quedó incómoda, perdió control durante varios pasajes y recién volvió a tener peso ofensivo con el ingreso de Marko Arnautovic, que le dio presencia, oficio y una referencia clara dentro del área.

El partido se quebró definitivamente en una pelota parada: después de un córner ejecutado por Stefan Posch, Yazan Al-Arab terminó desviando la pelota contra su propio arco y Austria recuperó la ventaja cuando Jordania todavía parecía tener fuerzas para pelear el resultado. Antes, Arnautovic había convertido, pero el tanto fue anulado por una mano previa revisada por el VAR, en una acción que mantuvo abierto el partido hasta los minutos finales.

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Ya en el descuento, con Jordania lanzada en busca del empate y Austria defendiendo más cerca de su arco, el equipo europeo encontró espacios para liquidarlo: tras una revisión del VAR por una mano en el área, Arnautovic cambió penal por gol y selló el 3 a 1.

El resultado fue valioso para Austria, aunque algo exagerado por el desarrollo, ya que Jordania terminó con más remates al arco y dejó una imagen positiva en su estreno mundialista; ahora Austria enfrentará a Argentina, mientras que Jordania jugará ante Argelia en un duelo clave para seguir con vida.

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