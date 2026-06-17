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El mensaje de Lionel Messi cuando le preguntaron si se animaría al Mundial 2030

El capitán de la selección agradeció el cariño de la gente y manifestó su orgulloso por el grupo. A la vez, le puso palabras a una pregunta sobre si está en condiciones se animaría a otra Copa del Mundo

17 de junio 2026 · 09:00hs
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Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja

"Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja", sostuvo Lionel Messi.

Lionel Messi celebró el triunfo inicial y expresó orgullo por el nivel competitivo del plantel, luego de haber posteado en la previa una historia con la foto de todo el equipo en ronda durante el entrenamiento y la palabra "Juntos", acompañada de una bandera argentina. Días antes, el capitán de la selección argentina había revolucionado las redes al publicar un video usando de fondo el tema "Encuentro con un ángel amateur" de Indio Solari, en el marco de lo que denominó su "último tango" mundialista,

La histórica actuación de Messi en el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 no sólo dejó tres puntos clave y un golazo antológico para el recuerdo, sino también una fuerte definición sobre su futuro con la camiseta Albiceleste, con 2030 en el horizonte. "Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como lo viene haciéndolo todos estos años", publicó en sus historias de Instagram.

En la zona mixta del Estadio Kansas City, rodeado por una multitud de periodistas, el "10" afrontó las preguntas sobre hasta cuándo continuará su vigencia y le puso un límite claro a la ilusión de los futboleros.

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En este marco, al ser consultado sobre el Mundial 2030, que se disputará de forma centenaria en Sudamérica, España y Portugal, la respuesta del capitán fue inmediata y tajante, aunque entre risas.

“No, eso no. Estamos bien, estamos para competir. Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja. Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé”, sentenció Messi, enfocando todas sus energías exclusivamente en el torneo en curso.

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

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¿Hay Lionel Messi en 2030?

Minutos más tarde, la charla subió de tono cuando se elogió su capacidad para destrabar partidos complejos, pero Messi se mantuvo en su eje y respondió: “No, ya eso sí que no. Como repetí varias veces, Dios me hace hacer estas cosas y una vez más me hace disfrutar de estar dentro de una cancha, que es lo que me apasiona y es lo que me gusta desde chiquito. Me gusta competir y estar a la altura”.

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