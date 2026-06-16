Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

Más de cien vecinos participaron de la campaña "Si no lo usás, donalo". Las prendas serán entregadas a organizaciones sociales y evitarán que terminen como residuos

La solidaridad de los rosarinos volvió a quedar en evidencia. En apenas dos horas y media, la jornada de recepción de textiles "Si no lo usás, donalo" permitió recolectar más de una tonelada de ropa, calzado y otros elementos que serán destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

La actividad se realizó el sábado 13 de junio en la Plaza de las Ciencias, sobre bulevar Oroño al 2400, y fue organizada por la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público. Entre las 10 y las 12.30, más de un centenar de vecinos se acercaron con donaciones y permitieron reunir un total de 1.286 kilogramos de prendas de vestir, ropa de cama, calzado y accesorios en buen estado.

Los materiales recolectados s erán entregados a organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de calle , en un contexto marcado por las bajas temperaturas y la creciente demanda de abrigo.

La iniciativa combina un objetivo solidario con otro ambiental. Además de brindar una nueva oportunidad a prendas que ya no se utilizan, busca evitar que terminen como residuos y fomentar la reutilización de materiales.

Para la jornada, el municipio convocó además a voluntarios que colaboraron en la recepción, clasificación y acondicionamiento de las prendas. En algunos casos, incluso realizaron pequeñas reparaciones para garantizar que los elementos lleguen en condiciones óptimas a quienes los necesiten.

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La campaña "Si no lo usás, donalo" se realiza desde 2019 y forma parte de las acciones de economía circular impulsadas por el municipio para promover el aprovechamiento de materiales reutilizables.

El desafío de los residuos textiles

Según datos de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos, la ropa, el calzado y los accesorios representan alrededor del 3% de los residuos domiciliarios que se generan diariamente en Rosario.

La cifra equivale a unas 25 toneladas de residuos textiles por día. Sin embargo, estimaciones oficiales indican que cerca del 90% de esos materiales podría reutilizarse o tener una segunda vida útil.

En ese sentido, desde el municipio destacan que este tipo de campañas permiten reducir el volumen de residuos enviados al relleno sanitario y, al mismo tiempo, canalizar ayuda hacia sectores que la necesitan.

La iniciativa se enmarca en la estrategia local para fortalecer modelos de economía circular y disminuir el impacto ambiental asociado al descarte de textiles, uno de los residuos que más ha crecido en los últimos años a nivel mundial.