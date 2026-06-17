Scaloni elogió la actuación de Messi ante Argelia: "Lo extrañaremos el día que no juegue más"

La selección argentina debutó con un contundente triunfo en el Mundial y el entrenador analizó el desarrollo del encuentro, donde destacó el desempeño del Diez

La selección argentina comenzó con el pie derecho su camino en el Mundial 2026. Con un hat trick de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni venció 3-0 a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas y quedó como líder del Grupo J.

Más allá de la contundencia del marcador, Scaloni reconoció que la dificultad del encuentro ante el conjunto africano: " Fue un partido durísimo . El resultado final llegó por la genialidad de Leo y porque el equipo supo sufrir. Ellos hicieron un buen partido y por momentos nos pusieron en problemas".

El entrenador argentino explicó que el desarrollo del partido fue similar a lo que habían planificado: "El partido fue el que sabíamos que se iba a dar. Por momentos quisimos tener más la pelota y no pudimos. Pero el equipo tiene incorporado que cuando tiene que jugar, juega; y cuando tiene que sufrir, sufre".

En la misma línea, destacó la madurez competitiva del plantel: "Si te frustrás porque la tienen los demás, podés tener un problema. Nosotros entendemos los distintos momentos de los partidos".

Pese al sólido debut, el pujatense evitó alimentar cualquier sensación de favoritismo: "No va a pasar que nos confiemos. Nos fortalece saber que si hacemos las cosas bien y trabajamos como hoy, se lo pondremos difícil a cualquiera".

Y profundizó: "Ser candidatos es el menor problema que tenemos. Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Si te confiás un poquito, cualquiera te puede ganar. En este Mundial están pasando cosas raras".

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Los elogios de Lionel Scaloni a Lionel Messi

Tras el encuentro, el entrenador argentino destacó la actuación de su capitán, aunque también remarcó el esfuerzo colectivo de un equipo que debió trabajar más de lo que reflejó el marcador final.

El técnico campeón del mundo volvió a rendirse ante la figura de Lionel Messi, autor de los tres goles argentinos en el estreno mundialista. "Lo que dijo Pablo (Aimar): hasta que él quiera será el mejor. No tenemos ninguna duda quienes lo vemos diariamente", afirmó Scaloni en conferencia de prensa.

Además, resaltó la influencia del capitán: "Es su cabeza, el estado físico y las ganas que tenga para seguir. Pero además está todo lo que transmite. Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón el día que no esté en la cancha".

El entrenador también hizo referencia al emotivo abrazo que ambos protagonizaron en el banco de suplentes cuando Messi dejó el campo de juego: "Sin palabras. Lo crucé, le di un beso y le dije que lo quiero mucho. No sabés qué decirle ya".

Consultado sobre el gran nivel que Messi muestra bajo su ciclo al frente de la Selección, Scaloni destacó el vínculo que el rosarino mantiene con sus compañeros: "Lo mejor es su naturalidad. Tiene al lado un grupo de amigos. Lo ven como un Dios por lo que representa, pero también como un pibe de barrio con el que pueden hablar".

Según el entrenador, esa cercanía fortalece el liderazgo del capitán dentro del plantel: "Podría estar una hora explicando el aura que se genera detrás de él".

El director técnico también agradeció el respaldo de los argentinos que acompañaron al equipo en Kansas: "La gente siempre es fundamental. Cuando el partido está difícil, ellos nos ayudan cantando. Es emocionante porque cuando estamos fuera de nuestro país parece que somos muchos más de los que somos. Ojalá que todos los argentinos vivan lo que yo vivo porque te queda marcado en la retina".

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Con este triunfo, Argentina quedó al frente del Grupo J del Mundial 2026, con la misma cantidad de puntos que Austria pero con mejor diferencia de gol. El próximo encuentro de la Albiceleste será el próximo lunes desde las 14 (hora Argentina) ante los europeos mientras que cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 a las 23 (hora Argentina).