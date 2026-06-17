Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este miércoles 17 de junio

La Copa del Mundo se vive a pleno y, tras el debut de Argentina, se cerrará la primera fecha de la fase de grupos. En esta nota, todo sobre los partidos de hoy

Colombia y Portugal harán su estreno en el Mundial 2026 este miércoles.

El Mundial 2026 cerrará la primera fecha de la fase de grupos este miércoles 17 de junio , con los cuatros partidos que faltaban disputarse entre los grupos K y L. Tras el debut de Argentina con goleada 3-0 ante Argelia , gracias a una actuación deslumbrante de Lionel Messi , esta tarde será el turno de Cristiano Ronaldo .

El delantero de 41 años igualará el récord del argentino y disputará su sexta Copa del Mundo , en la que intentará lograr la primera estrella en la historia de Portugal . El primer paso del exatacante de Real Madrid será ante República Democrática del Congo , que volverá a la cita mundialista después de 52 años (cuando compitió como Zaire en 1974).

Por otro lado, se disputarán otros tres encuentros en esta jornada. El plato principal de este miércoles será el duelo entre Inglaterra y Croacia , quienes se perfilan como candidatos a pelear por el primer puesto del grupo L, en el cual también se enfrentarán Ghana y Panamá .

Finalmente, en el último turno del día, llegará el debut de Colombia ante Uzbekistán . El seleccionado cafetero estuvo ausente en Qatar 2022, pero llega a este Mundial con ilusiones renovadas tras haber sido subcampeón en la Copa América 2024.

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial

La séptima jornada de la Copa del Mundo 2026, este miércoles 17 de junio, contará con cuatro partidos de dos grupos que se jugarán de la siguiente manera:

14 - Portugal vs. RD Congo - DSports.

17 - Inglaterra vs. Croacia - DSports, Telefe, TyC Sports y Disney+.

20 - Ghana vs. Panamá - DSports y TyC Sports.

23 - Uzbekistán vs. Colombia - DSports y TyC Sports.

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Los jugadores a seguir

Portugal tiene la ilusión de subirse al escenario de los campeones del mundo por primera vez en su historia, de la mano de un plantel plagado de estrellas. Con Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) como figura y capitán, el histórico goleador está acompañado por jugadores de la talla de Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), Joao Neves (PSG), Bernardo Silva (Manchester City), Rafael Leao (Milan), Nuno Mendes (PSG) y Rubén Dias (Manchester City). Enfrente tendrán a RD Congo, que cuenta con Yoane Wissa (Newcastle), Chancel Mbemba (Lille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham) y Cédric Bakambú (Betis).

El partido con más figuras de renombre será Inglaterra vs. Croacia. Del lado inglés, aparecen futbolistas como Harry Kane (Bayern Múnich), Bukayo Saka (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Marcus Rashford (Barcelona), Kobbie Mainoo (Manchester United) y Morgan Rogers (Aston Villa). Por su parte, los croatas tienen a Luka Modric (Milan) como bandera, junto a Josko Gvardiol (Manchester City), Mateo Kovacic (Manchester City), Ivan Perisic (PSV Eindhoven) y Josip Stanisic (Bayern Múnich).

Inglaterra Mundial 2026 Inglaterra llega al Mundial 2026 con un plantel repleto de figuras. AP

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Ghana buscará dar el golpe de sorpresa ante dos fuertes equipos europeos y tendrá a Antoine Semenyo (Manchester City), Mohammed Kudus (Tottenham), Jordan Ayew (Leicester) y Kamaldeen Sulemana (Atalanta) como figuras. En tanto, Panamá deposita sus esperanzas en Amir Murillo (Besiktas) y Aníbal Godoy (San Diego).

Colombia llegó a este Mundial 2026 con una camada que reúne a jugadores de experiencia como James Rodríguez (Minnesotta United) y Juan Fernando Quintero (River), con la estrella máxima de Luis Díaz (Bayern Múnich). Además, se destacan Daniel Muñoz (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica) y Jorge Carrascal (Flamengo), así como también Jaminton Campaz de Rosario Central. Uzbekistán disputará su primera Copa del Mundo de la mano de Abdukodir Khusanov (Mancheste City) y Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir).

Todos los grupos del Mundial 2026