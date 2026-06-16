Cerealeras le piden a Caputo que adjudique la Hidrovía de una vez

La industria aceitera envió una misiva al ministro de Economía para que firme la adjudicación a la ganadora. Además, solicitan quitar el IVA a la concesionaria

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) han elevado un reclamo formal al ministro de Economía, Luis Caputo , y al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYM), Iñaki Arreseygor , pidiendo que se defina la adjudicación de la hidrovía Paraguay - Paraná en la que quedó con ventaja la belga Jan De Nul.

En la carrera licitatoria, que se encuentra en su etapa de pre-adjudicación, se posiciona en primer lugar la firma belga asociada con la argentina Servimagnus. “Si no existen impugnaciones formales para esta última etapa, la adjudicación debe avanzar lo antes posible” , sostiene.

La industria aceitera advierte que es "prioritario y definitivo" concluir este proceso para terminar con el actual esquema transitorio. "Con el objeto de solicitar que el Gobierno Nacional adopte las medidas necesarias para concluir de manera prioritaria y definitiva los procesos de adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT)"

Los exportadores fundamentan que la prolongación de la situación actual contradice la normativa vigente y genera una incertidumbre regulatoria que no es compatible con un servicio público esencial.

"La prolongación indefinida del esquema transitorio contradice el espíritu de los decretos mencionados y genera incertidumbre regulatoria incompatible con un servicio público esencial", concluye luego de dar cinco fundamentos jurídicos.

Además, la carta dirigida al ministro con el objetivo de reducir los sobrecostos logísticos que afectan a la Vía Navegable Troncal. La petición central gira en torno a un problema tributario histórico: el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los servicios de dragado.

Actualmente, el peaje internacional está exento de IVA, pero las empresas encargadas del dragado deben pagar este impuesto al adquirir insumos como maquinarias, implementos, o sin más, combustible.

hidrovia agencia Reunión con los usuarios de la hidrovía en la Agencia de Puertos y Navegación

Debido a que no pueden descargar este crédito fiscal, desde 2008 se determina que este gasto se traslade directamente como un costo al usuario, encareciendo el peaje para los exportadores.

Ante esta situación, las entidades dirigidas por Gustavo Idígoras solicitan que el Poder Ejecutivo formalice la no aplicación del IVA a los servicios de dragado y balizamiento para el futuro concesionario.

Los empresarios sostienen que el gobierno tiene plena competencia para dictar una norma aclaratoria que resuelva esta distorsión económica. Este pedido impositivo se da en un contexto de tensiones entre las dragadoras internacionales que compiten por la concesión definitiva de la hidrovía.

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Lobby

De hecho, luego de obtener la preadjudicación de la licitación de la hidrovía, la asociación Jan De Nul-Servimagnus le envió una carta a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) para referirse a la situación de DEME NV, la firma que fuera su competidor en la puja por la explotación de la vía navegable.

En la misiva, dirigida al titular de Ciara, Gustavo Idígoras, se expresaron respecto a los "planteos de nuestro competidor sobre un posible descuento del 17,4% de la tarifa mínima", en referencia a la nueva oferte de DEME. No sea cosa que Ciara tome posición para la otra competidora.

"Hacemos las siguientes aclaraciones para que Ud. pueda evaluar correctamente la veracidad y el alcance de las afirmaciones referidas", comienza la carta, y se agrega: "El supuesto ahorro esgrimido por DEME es fundado en las siguientes premisas (incorrectas): omisión del pago de impuestos, falta de inversión adecuada y necesaria, y errores de cálculo de ingresos, incluyendo el cobro de peajes en exceso al máximo permitido".

Finalmente Ciara apoyó la preadjudicación a Jan de Nul.