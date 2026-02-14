La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

La dirigencia de Newell's entiende que el comienzo de ciclo es muy malo pero no le sacan la mano a Orsi-Gómez. Escenario difícil antes de Deportivo Riestra

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

14 de febrero 2026 · 06:10hs
Hay respaldo

Celina Mutti Lovera

Hay respaldo, pero los resultados mandan. La dirigencia de Newell's apuesta a que la dupla Orsi-Gómez se consolide, pero ante Deportivo Riestra hay que sumar.

Dicen que cuando el río suena, agua trae. Algo de eso pasa por estas horas en Newell’s donde lo que menos hay es tranquilidad. Todo el mundo sabe que la urgencia empezó a golpear a la puerta más temprano que tarde y hay plena conciencia de que el inicio de ciclo, de esta comisión directiva, pero sobre todo de la conducción técnica es muy malo en cuanto a números. Así y todo, tienen confianza en que se revertirá la tendencia y de que la dupla Orsi-Gómez no solo hoy tienen el respaldo político indispensable sino el más importante, el del plantel que los banca. Eso sí, Deportivo Riestra aparece como un mojón importante, donde la necesidad por correr los nubarrones se hizo imperiosa. Hay que dar atisbos de recuperación, en la propuesta de equipo y en los resultados.

Es más que una sensación en el mundo leproso. Y se potencia porque el lunes se enfrentará a un rival que está igual de capas caídas que Newell’s. Que empezó mal, con tres derrotas y un empate. Que también perdió de local con Defensa y Justicia y con Boca de visitante, pero más ajustadamente, por 1 a 0. Como en la última visita a Estudiantes en La Plata.

Antes los mismos dos primeros rivales, Newell’s cayó más ampliamente en el resultado, más allá de que acotó distancias con el Halcón en el Parque. Y en la otra derrota, ante Talleres, también venía cayendo con amplitud hasta que achicó diferencias al final.

>>Leer más: Mala noticia para hinchas de Newell's: no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

Coincidencia en casi todo entre Deportivo Riestra y Newell's

Ambos coincidieron en empatar un partido 1 a 1, pero mientras Newell’s lo hizo en el adicional ante Independiente de local, a Riestra se lo igualaron de visitante de Barracas, también en el tiempo agregado. O sea, los dos tienen 1 punto, pero Riestra, un equipo con menos urgencia y presión que Newell’s, estuvo siempre más cerca de un resultado positivo. O sea, la situación leprosa es aún peor.

Pero la ocasión amerita una reacción, en juego pero también en números. No puede irse de nuevo Newell’s con las manos vacías sin tener consecuencias. De no darse, ya todo lo que empezó a estar en dudas recrudecería. Y podrían acelerarse cambios que nadie quiere.

Porque eso también hay que decirlo con todas las letras: nadie quiere. Ni hinchas por supuesto, menos el CT, ni la dirigencia y tampoco los jugadores, que al menos sí han mostrado rebeldía en la adversidad para no bajar los brazos en los partidos, al punto de que lo que logró ante Independiente, estuvo cerca también ante Talleres y Defensa.

La dupla Orsi-Gómez meterá cambios

La dupla Orsi-Gómez meterá cambios ante Riestra. Es una certeza pese a que no filtran nada. Y será más de uno. Posiblemente en las tres líneas, en dos seguro. Deben meter mano con lo que tienen, sin que haya nuevos indicios de incorporación de algún jugador más, de esos volantes ofensivos que todos buscan pero a esta altura la mayoría está ubicado. Al menos los buenos, o los que atraviesan buenos momentos.

>>Leer más: Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Por eso en las últimas horas se desinfló la chance de Agustín Martegani, el jugador de 25 años de Boca. Se negaron contactos. Además, de hallar un nombre adecuado, el club debe desprenderse al exterior de algún jugador, como Jherson Mosquera o Fabián Nogueras. Si no es así, imposible.

El equipo no apareció aún. Hace mucho que un equipo de Newell’s en realidad no siembra expectativas. Esa mochila carga este proceso, por supuesto. La cercanía del clásico agita aún más las aguas, aunque no debería ser ni por asomo lo más importante. Esto es fútbol y a veces la taba se da vuelta contra toda lógica. Lógico es que un plantel renovado en gran parte, no encuentre rápido un norte. Pero en el Parque todo el mundo es consciente de que es ahora.

Noticias relacionadas
La primera división de Japón implementó las tandas de penales en los partidos igualados.

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Agustín Martegani llegó a Boca hace un año y medio y jugó muy poco. Newells está interesado en incorporarlo.

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newells viene de perder ante Defensa y Justicia, mientras que Central empató sobre la hora con Aldosivi

Todo sobre la fecha 3 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

En este delicado momento, la dirigencia de Newells busca llevar visitantes para un duelo clave.

Newell's pidió llevar hinchas visitantes para un partido clave de la zona baja

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Lo último

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Martín Vergara: El rugby de Rosario necesita crecer y está todo dado para que eso ocurra

Martín Vergara: "El rugby de Rosario necesita crecer y está todo dado para que eso ocurra"

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

"Será mejor que el año pasado", adelantaron desde el sector. Prevén que se ocupen más camas durante el sábado o domingo

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo
La ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Pier Fritzsche, exbailarín de Wanda Nara, murió por lo mismo que James Van Der Beek

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Ovación
Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Policiales
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

La Ciudad
Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave