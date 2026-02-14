Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

La dirigencia de Newell's entiende que el comienzo de ciclo es muy malo pero no le sacan la mano a Orsi-Gómez. Escenario difícil antes de Deportivo Riestra

Hay respaldo, pero los resultados mandan. La dirigencia de Newell's apuesta a que la dupla Orsi-Gómez se consolide, pero ante Deportivo Riestra hay que sumar.

Dicen que cuando el río suena, agua trae. Algo de eso pasa por estas horas en Newell’s donde lo que menos hay es tranquilidad. Todo el mundo sabe que la urgencia empezó a golpear a la puerta más temprano que tarde y hay plena conciencia de que el inicio de ciclo, de esta comisión directiva, pero sobre todo de la conducción técnica es muy malo en cuanto a números. Así y todo, tienen confianza en que se revertirá la tendencia y de que la dupla Orsi-Gómez no solo hoy tienen el respaldo político indispensable sino el más importante, el del plantel que los banca. Eso sí, Deportivo Riestra aparece como un mojón importante, donde la necesidad por correr los nubarrones se hizo imperiosa. Hay que dar atisbos de recuperación, en la propuesta de equipo y en los resultados.

Es más que una sensación en el mundo leproso. Y se potencia porque el lunes se enfrentará a un rival que está igual de capas caídas que Newell’s. Que empezó mal, con tres derrotas y un empate. Que también perdió de local con Defensa y Justicia y con Boca de visitante, pero más ajustadamente, por 1 a 0. Como en la última visita a Estudiantes en La Plata.

Antes los mismos dos primeros rivales, Newell’s cayó más ampliamente en el resultado, más allá de que acotó distancias con el Halcón en el Parque. Y en la otra derrota, ante Talleres, también venía cayendo con amplitud hasta que achicó diferencias al final.

Coincidencia en casi todo entre Deportivo Riestra y Newell's

Ambos coincidieron en empatar un partido 1 a 1, pero mientras Newell’s lo hizo en el adicional ante Independiente de local, a Riestra se lo igualaron de visitante de Barracas, también en el tiempo agregado. O sea, los dos tienen 1 punto, pero Riestra, un equipo con menos urgencia y presión que Newell’s, estuvo siempre más cerca de un resultado positivo. O sea, la situación leprosa es aún peor.

Pero la ocasión amerita una reacción, en juego pero también en números. No puede irse de nuevo Newell’s con las manos vacías sin tener consecuencias. De no darse, ya todo lo que empezó a estar en dudas recrudecería. Y podrían acelerarse cambios que nadie quiere.

Porque eso también hay que decirlo con todas las letras: nadie quiere. Ni hinchas por supuesto, menos el CT, ni la dirigencia y tampoco los jugadores, que al menos sí han mostrado rebeldía en la adversidad para no bajar los brazos en los partidos, al punto de que lo que logró ante Independiente, estuvo cerca también ante Talleres y Defensa.

La dupla Orsi-Gómez meterá cambios

La dupla Orsi-Gómez meterá cambios ante Riestra. Es una certeza pese a que no filtran nada. Y será más de uno. Posiblemente en las tres líneas, en dos seguro. Deben meter mano con lo que tienen, sin que haya nuevos indicios de incorporación de algún jugador más, de esos volantes ofensivos que todos buscan pero a esta altura la mayoría está ubicado. Al menos los buenos, o los que atraviesan buenos momentos.

Por eso en las últimas horas se desinfló la chance de Agustín Martegani, el jugador de 25 años de Boca. Se negaron contactos. Además, de hallar un nombre adecuado, el club debe desprenderse al exterior de algún jugador, como Jherson Mosquera o Fabián Nogueras. Si no es así, imposible.

El equipo no apareció aún. Hace mucho que un equipo de Newell’s en realidad no siembra expectativas. Esa mochila carga este proceso, por supuesto. La cercanía del clásico agita aún más las aguas, aunque no debería ser ni por asomo lo más importante. Esto es fútbol y a veces la taba se da vuelta contra toda lógica. Lógico es que un plantel renovado en gran parte, no encuentre rápido un norte. Pero en el Parque todo el mundo es consciente de que es ahora.