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Colapinto mira al 2027: rumores, traspasos y la espera del anuncio de Alpine

El piloto argentino todavía no fue confirmado para la próxima temporada de la Fórmula 1, aunque cada día está más cerca de seguir en la escudería francesa

10 de julio 2026 · 11:53hs
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Franco Colapinto se ganó su lugar en la Fórmula 1 y tiene futuro en Alpine.

Franco Colapinto se ganó su lugar en la Fórmula 1 y tiene futuro en Alpine.

Los rumores de la Fórmula 1 circulan a gran velocidad y las teorías de los fanáticos también. En plena temporada, Franco Colapinto espera por la confirmación de su continuidad en Alpine, mientras algunos seguidores del argentino apuntan a que podría protagonizar un impactante cambio de escudería para 2027.

El equipo francés logró dar un paso adelante este año de la mano del pilarense y su compañero Pierre Gasly. Por eso, Colapinto podría resolver su futuro en las próximas semanas, incluso antes del receso de mitad de temporada por el verano europeo.

Según dio a conocer el medio Shiga Sports de Japón, Alpine confirmaría la renovación del contrato del argentino para la temporada 2027 unos días antes del Gran Premio de Hungría que se disputará el fin de semana del 24 al 26 de julio.

Por otro lado, distintos usuarios de redes sociales apuntaron a que el pilarense podría negociar su traspaso a McLaren ante una eventual salida de Oscar Piastri, ya que relacionaron el reciente cambio de su foto de perfil en Instagram como una referencia a Ayrton Senna y la escudería británica.

La nueva foto de perfil de Colapinto, en la que fue comparado con Ayrton Senna.

La nueva foto de perfil de Colapinto, en la que fue comparado con Ayrton Senna.

Franco Colapinto espera seguir en Alpine

A pesar de la expectativa por la confirmación de la continuidad del argentino, Steve Nielsen, director general de Alpine, expresó en la previa del GP de Gran Bretaña que “Gasly tiene el puesto asegurado para la próxima temporada” pero que “Colapinto no”.

Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor. Así es la Fórmula 1”, afirmó el británico dos días antes de la carrera en Silverstone, donde el argentino respondió dentro de la pista y cerró una de sus mejores actuaciones de la temporada, largando desde el 19º lugar para escalar diez posiciones, ser 9º y sumar dos puntos.

Nielsen advirtió que Colapinto no tiene asegurado su lugar, pero las actuaciones del argentino habrían sido prueba suficiente para Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien tendría decidido extender el vínculo del piloto albiceleste al menos por una temporada más.

El adelanto de Flavio Briatore

“Si el rendimiento de Franco es el que tiene actualmente y la relación entre Franco y Pierre es como ahora, que es como la que en su tiempo tuvimos de Alonso con Fisichella o Trulli, que fueron muy buenas relaciones, ¿por qué no?”, indicó el italiano en el podcast de la F1 Behind the grid previo al fin de semana en Silverstone.

En este punto, Briatore dejó en claro que primero se tomarán unas semanas más para anunciar la decisión, pero adelantó: “Tenemos muchas carreras por delante hasta el final de agosto y antes del parón de vacaciones nosotros decidiremos”.

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Según estas declaraciones, el futuro de Colapinto podría confirmarse entre el Gran Premio de Bélgica, que se disputará entre el 17 y el 19 de julio, y el GP de Hungría, que tendrá lugar a la semana siguiente, antes de dar paso al receso de media temporada. Luego, la Fórmula 1 retomará la actividad el 21 de agosto en el inicio del GP de Países Bajos.

Rumores: Senna, la foto y las redes

La llegada de Colapinto a Alpine en 2025 involucró un acuerdo de cinco años con Williams, equipo que lo entrenó en su academia y lo promovió a la máxima categoría del automovilismo. En ese marco, se espera que el argentino continúe en la escudería francesa al menos por un par de temporadas más, pero varios fanáticos apuntaron a que todo podría cambiar.

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El piloto de 23 años modificó su foto de perfil en Instagram hace algunas horas y eligió una imagen en la que fue comparado con Ayrton Senna por su parecido físico. Esa imagen le habría dado indicios a los usuarios de que el argentino podría protagonizar el mismo cambio de escudería que el piloto brasileño realizó a finales de los ‘80.

No obstante, todos los caminos apuntan a que Colapinto se ganó la confianza del equipo y sería confirmado para 2027 en Alpine, también como un voto de confianza de cara a la segunda mitad de la temporada en la que la escudería francesa buscará consolidarse en el 5º puesto del Campeonato de Constructores.

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