Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Lionel Scaloni informó que Leo irá al banco de suplentes ante Jordania en el partido que cierra el grupo y que podría variar el sistema táctico

dFue una conferencia de prensa muy especial de Lionel Scaloni en el estadio de Dallas , donde este sábado, a las 23, Argentina jugará ante Jordania , en el cierre de la fase de grupos, ya clasificada a los 16 avos de final. La primera pregunta fue del histórico periodista Enrique Macaya Márquez y el entrenador le contestó que “Messi irá al banco de suplentes”. Y también el entrenador le adelantó a La Capital la posibilidad de que haya un cambio de sistema táctico ante Jordania, en caso de que lo requiera el partido.

Una de las envidadas de La Capital, Yoana Don, le consultó al DT sobre si existía la posibilidad de realizar un cambio de esquema ante Jordania y Scaloni lo aprobó. “Jordania normalmente juega un 5-2-3 o 5-4-1. Hay veces que ese sistema, si jugás con una línea de cuatro, implica que te tengas que mover diferente y podríamos cambiar nosotros. Hemos trabajado y el equipo sabe si hubiera que hacerlo y no tenemos inconveniente y puede ser un buen momento para probar”. Por lo general la albiceleste utiliza el 4-3-3.

En tanto, el histórico periodista deportivo, Macaya Márquez, ahora presente en su 18 ava. Copa del Mundo, fue el centro de atención de la conferencia y Scaloni se emocionó al verlo entre la maraña de periodistas acreditados. “Quédese tranquilo, que contesto porque es usted y se lo merece sinceramente”, le respondió con una sonrisa al legendario cronista que estaba sentado frente al DT.

Le aseguró que “Messi será suplente”. Y aprovechó la exposición en la conferencia de prensa para mandar un abrazo al pueblo venezolano por el trágico terremoto que lo enluta. “La verdad es que no tienen explicación esas cosas, solo les mando un fuerte abrazo a todos los venezolanos”, dijo muy sentido el entrenador albiceleste.

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Y entrándose en el partido que cerrará un grupo definido para Argentina, el técnico además explicó que será una buena oportunidad para aquellos que no vienen sumando tantos minutos: “Los chicos que van a jugar con Jordania merecen hacerlo. Forman parte de la convocatoria, de un proceso que llevamos y el gran mérito de todo lo que se ha hecho fue de ellos. Son los primeros en entrenar al otro día y es indudable que como entrenador apenas pueda tener la posibilidad de darle minutos se los voy a dar. Pero no porque no vienen jugando, sino porque creo que lo merecen”.

Scaloni se explayó sobre ellos diciendo que: “Son grandes jugadores también. El anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera. El equipo puede ser diferente en cuanto a los nombres, pero intentamos jugar de la misma manera”.

La filosofía de Lionel Scaloni

Scaloni puntualizó además que “esta camiseta implica salir a jugar, hacerlo bien e intentar ganar todos los partidos. Estamos de la misma manera que estábamos el primer día: con ganas de ver a los chicos, ansiosos y analizando al rival”, expresó.

“El partido con Jordania se presenta como una buena oportunidad para ver en qué condiciones están aquellos que no han tenido minutos y si se puede contar con ellos, que yo estoy convencido que sí”, explicó Scaloni.

Más adelante en la conferencia de prensa, el entrenador analizó también a Jordania: “Es una buena selección. Es un buen rival y para nada nos confiamos. Intentaremos cambiar algún matiz con respecto al último partido porque no son los mismos jugadores, pero con la intención de tener la pelota, someter al rival a través del balón e intentar contrarrestar sus contragolpes, ya que tienen jugadores muy rápidos”.