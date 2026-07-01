Scaloni de la gente: un romance de cien capítulos y el fin de la grieta Menotti-Bilardo

El viernes ante Cabo Verde en Miami, por los 16 avos de final del Mundial, el DT argentino Lionel Scaloni cumplirá cien partidos al frente de la selección

Durante décadas, el fútbol argentino estuvo dominado por el contrapunto dialéctico entre quién era el mejor técnico de la historia de la selección . Y allí había dos nombres por encima de todos, pero que además abarcaba un amplio debate entre dos ideologías futbolísticas contrapuestas. De un lado el fútbol lírico y ofensivo de César Luis Menotti, campeón del mundo en 1978, y del otro el pragmatismo y tacticismo de Carlos Salvador Bilardo, hacedor del título ecuménico de México de 1986. Ahora hay un DT que archivó esa grieta y con una mezcla de ambos en su justa medida los superó y va por más: Lionel Scaloni , que este viernes ante Cabo Verde cumplirá los 100 partidos al frente del equipo que irá por el pase a los octavos de final del Mundial.

Bien se puede decir que Scaloni sorprendió a propios y extraños porque empezó su enorme carrera en la selección casi sin antecedentes en la dirección técnica, más allá de dirigir a juveniles. Y desde que se calzó el buzo de la mayor arrasó con casi todo lo que jugó: el Mundial de Qatar 2022 y las copas América de 2021 y 2024, para convertirse en el DT más ganador de la historia de la selección, superando a los anteriores próceres Menotti y Bilardo .

Hay que recordar que el equipazo del Flaco Menotti ganó el Mundial de Argentina de 1978, con Mario Alberto Kempes como máxima figura, pero luego en la cita de España 1982, ya con Diego Maradona en el equipo las cosas no salieron todo lo bien que se esperaba . Argentina quedó fuera de carrera en la segunda fase, al quedar tercera en el Grupo C, tras perder con Italia y Brasil.

Por su parte, el Narigón Bilardo logró la coronación en México 1986, ya con un Maradona indomable que jugó un Mundial de ensueño y se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia, con aquellos goles inolvidables ante los ingleses y en la final para el infarto con Alemania. Luego llegó Italia 1990. Y fue con un andar irregular que comenzó con derrota ante Camerún, sobrevino la victoria épica ante Brasil con gol de Caniggia, el triunfo por penales ante el local Italia y en la final la derrota ajustadísima ante Alemania para el subcampeonato.

Así, tanto Menotti como Bilardo hasta acá ganaron lo mismo que Scaloni en cuanto a mundiales. Pero Lionel tiene el plus de haber alzador dos veces el torneo continental. Y ahora está en carrera en la cruzada de obtener la doble corona ecuménica, que no será sencillo y lo primero que está en frente es el choque del viernes, a las 19, con Cabo Verde, en una Miami copada por fanáticos albicelestes, por la llave de los 16 avos de final.

En consecuencia, tras la conquista de Qatar en 2022, Scaloni en este torneo podría ser el primer DT argentino en lograr un bicampeonato del mundo. Y este viernes ante Cabo Verde el DT dirigirá su partido número 100 al frente de la albiceleste.

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Scaloni sus inicios en 2018

Parece lejano aquel inicio en 2018, cuando Scaloni asumió el desafío de conducir a un equipo en plena reconstrucción. Ahora, seis años después, su nombre ya está grabado entre los más grandes entrenadores que dio el país.

Todo comenzó con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022 frente a Italia, la máxima gloria con la vuelta olímpica en el Mundial de Qatar 2022 y luego alzando otra vez el máximo trofeo continental en 2024.

Así se viene el partido número 100 para Scaloni en este romance con la selección. Hasta acá un total de 99 encuentros, con 72 ganados, 18 empatados y sólo 9 derrotas, del ciclo que comenzó en septiembre de 2018.

A todo o nada con Cabo Verde

En este lapso de partidos, además, Scaloni fue el responsable de construir la mayor racha invicta de la historia argentina, con 36 cotejos sin derrotas. Y ahora en lo que será su partido número 100, el DT afrontará un desafío de eliminación directa, a todo o nada ante Cabo Verde, para obtener el ansiado boleto a los octavos de final.

Si bien los números del técnico impresionan, detrás hay un equipo con una identidad de juego ofensiva, de tenencia efectiva de la pelota, que siempre busca ir para adelante y que tiene a Lionel Messi intratable, incluso con el aporte de seis goles en los tres partidos iniciales del torneo, en los triunfos ante Argelia, Austria y Jordania.

Scaloni hace camino al andar. Y el próximo paso deberá darlo el viernes aquí bajo el abrazador sol de Miami, con un estadio que estará pintado de celeste y blanco y donde hay un solo resultado que servirá para seguir en carrera: ganar, en el juego o bien en los penales, pero siempre haciendo un gol más que el rival para que el gran sueño siga encendido.