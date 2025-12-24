La Capital | Ovación | Malcorra

El representante de Malcorra pegó duro: qué dijo de la negociación con Central

Si bien el empresario Sergio Levinton aseguró que "no hay una propuesta", el propio jugador declaró: "Estoy renegociando uno nuevo" y desde el club reiteraron a Ovación que se le hizo una oferta

Luis Castro

Por Luis Castro

24 de diciembre 2025 · 08:52hs
Ignacio Malcorra concluyó su vínculo con Central y su continuidad en Arroyito parece haberse complicada. 

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Ignacio Malcorra concluyó su vínculo con Central y su continuidad en Arroyito parece haberse complicada. 

La situación de Ignacio Malcorra en Central ingresó en una etapa de turbulencia. Si bien desde el club reiteraron que hay intenciones de renovarle el vínculo y que tendría una oferta "superadora", el representante del jugador, Sergio Levinton, salió a escena para negar absolutamente todo y sacudió el ambiente Canalla con sus declaraciones: "Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho".

Si bien días atrás el propio Malcorra -cuya continuidad se complicó y parecería estar cada vez más lejos- había manifestado en una radio de Río Colorado que estaba en plenas negociaciones y "renegociando el contrato", Levinton echó por tierra esta situación en insistió en que "no hay una propuesta de renegociación".

"Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir su imagen con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó para poder sentarse a conversar de una posible renovación y menos conmigo. Ahora, si hablaron con alguien equivocado, no te lo puedo decir. A él lo deberían haber llamado", enfatizó con ahínco Levinton en una entrevista con Radio La Red, donde reconoció que el jugador también fue sondeado por Racing.

X2Twitter.com__0ey_NfJjrXozUD1_720p

>>Leer más: Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha del debut y cómo será el formato

Central "hizo una oferta"

¿Qué se dice en Central? Si bien todo se maneja desde hace tiempo con mucha reserva y más aún en los mercados de pases, lo que se le reiteró a Ovación desde fuentes cercanas al Canalla es que "las ofertas a los tres jugadores (Jorge Broun, Carlos Quintana y Malcorra) que se les vencieron el vínculo fueron realizadas hace tiempo". De esta forma se le puso un punto a la situación disparada por el representante de Malcorra, quien ahora parecería estar más lejos de emigrar que de continuar en Arroyito.

La palabra de Malcorra

En una entrevista en su pueblo donde está de vacaciones Malcorra habló de su situación en la Liga por Río Colorado y dijo: "Se me terminó el contrato y estoy renegociando uno nuevo. Puede ser que se dé o no".

"Estoy disfrutando -agregó- de las vacaciones, de los amigos y familia. La gente de Central me quiere mucho y siento el cariño. Me tocó jugar siempre y me ha apoyado en todo momento. La hinchada es la mejor del país como la cancha. Para saber de la locura de Central hay que verla. Ojalá pueda llgar a un arreglo o que sea lo mejor".

Lo último

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un bestial ataque

Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un bestial ataque

Qué dijo la China Suárez sobre los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River

Qué dijo la China Suárez sobre los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River

Quién es Carolina Píparo, la nueva directora del Banco Nación

Quién es Carolina Píparo, la nueva directora del Banco Nación

El Hospital Vilela, escenario de movidas solidarias que entregan juguetes en Navidad

Grupos de voluntarios, ONGs y hasta vecinos particulares realizan jornadas pensadas para los pacientes pediátricos que pasan las fiestas en el hospital

El Hospital Vilela, escenario de movidas solidarias que entregan juguetes en Navidad
Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad
La Ciudad

El SMN emitió doble alerta amarillo para Rosario en la previa a la Navidad

Quedó preso el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel
Policiales

Quedó preso el hijo del Toro Escobar por integrar una banda liderada desde la cárcel

Restaurantes de Rosario esperan las fiestas con reservas casi completas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Restaurantes de Rosario esperan las fiestas con reservas casi completas

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiar en la cárcel: 35 personas obtuvieron sus diplomas universitarios

