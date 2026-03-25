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Los chicos de Newell's volvieron al triunfo en reserva: vencieron a Belgrano por 2 a 0

El equipo leproso que dirige Lucas Bernardi lo ganó con autoridad en el Coloso Marcelo Bielsa con goles de Francisco Scarpeccio y Joaquín Amadio

25 de marzo 2026 · 19:10hs
Scarpecchio ya convirtió y lo celebra de una manera particular. Fue el gol que puso a Newells en ventaja.

Newell's juveniles

Scarpecchio ya convirtió y lo celebra de una manera particular. Fue el gol que puso a Newell's en ventaja.

Newell’s se repuso de la derrota del último partido y en condición de local, en el Coloso Marcelo Bielsa, se impuso por 2 a 0 sobre Belgrano en el torneo Proyección de reserva. Francisco Scarpeccio y Joaquín Amadio fueron los autores de los goles en el triunfo leproso.

Con este resultado, el equipo dirigido por Lucas Bernardi llegó a los 10 puntos (tres victorias, un empate y dos derrotas) y quedó muy cerca de la clasificación a las instancias finales del torneo, por diferencia de gol. De todas formas, Quilmes, hoy el último que estaría ingresando debe jugar su partido.

El arranque no pudo ser mejor para el conjunto rojinegro. Es que cuando se llevaban jugados apenas 7 minutos llegó el primer gol de la tarde. El centrodelantero Francisco Scarpeccio estuvo certero en la definición para poner en ventaja a la Lepra.

>>Leer más: Newell's, inhibido por la Fifa: las razones de la decisión y cómo puede destrabarse

Al descanso con ventaja

En un partido con situaciones en ambos arcos, pero sin más goles, Newell’s se fue al descanso arriba en el marcador, sabiendo que corría con ventaja para los segundos 45 minutos.

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Sebastián Montero defiende el baló frente a la marca del defensor de Belgrano. Newell's volvió a sumar de a tres.

Sebastián Montero defiende el baló frente a la marca del defensor de Belgrano. Newell's volvió a sumar de a tres.

El equipo de Bernardi intentó liquidarlo mucho antes, pero tuvo que esperar hasta el final para bajarle definitivamente la persiana al partido.

En una jugada que se inició sobre la izquierda llegó el centro bajo al corazón del área y quien apareció para meter un zurdazo letal, contra el palo derecho del arquero del equipo cordobés fue Joaquín Amadio.

>>Leer más: Líderes foráneos de un plantel de Newell's con ausencia de referentes

En la próxima fecha, Newell’s jugará como visitante frente a Deportivo Riestra.

Los once de Newell’s

Newell’s formó con: Francisco Sciarini; Tomás Viola, Lucas Baños, Alejo Velacoz y Felipe Calderone; Mateo Villalba (80 Máximo Ramón), Alan Mereles, Sebastián Montero (62’ Gino Mutti) y Thomas Ríos (76’ Joaquín Amadio); Blas Benedetto (76’ Juan Blas Samán) y Francisco Scarpeccio (80’ Thiago Gigena).

En el banco quedaron: J. Robledo, G. Barrio, V. Torrente, A. Torres, A. Pereira, G. Podestá y P. Valentini.

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