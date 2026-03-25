Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte Sucedió cuando la niña fue a jugar a la casa de una vecina donde estaba el animal. La víctima fue llevada al Hospital de Niños Zona Norte 25 de marzo 2026 · 09:09hs

Foto: Policía de Santa Fe. El pitbull que atacó a una nena de 6 años también recibió un fuerte golpe para que dejara a la criatura

Una nena de 6 años sufrió lesiones de consideración al ser atacada por un perro de raza pitbull. El incidente sucedió ayer por la tarde en San Cayetano al 1400, en la zona norte de Rosario.

Fuentes policiales señalaron que el ataque del animal se produjo cuando la menor, identificada como Kimberly Abigail A, se encontraba jugando en la casa de una vecinita de más o menos la misma edad.

Según las primeras informaciones, en ese lugar había un perro pitbull, propiedad de los dueños de la casa, que en forma imprevista se abalanzó sobre Kimberly y comenzó a morderla.

Qué sucedió tras el ataque del pitbull Las personas que estaban allí cerca reaccionaron a tiempo y pudieron intervenir para que el animal se alejara de la menor. En esa acción, alguien le dio un golpe al can en la cabeza. Una vez que lograron separar al perro, la nena herida fue trasladada en forma urgente en un automóvil particular hasta el Hospital de Niños Zona norte.

>> Leer más: Ataque de pitbull en Empalme Graneros: ¿hay perros peligrosos? Posteriormente, la propietaria del perro quedó demorada por la policía para realizar los trámites de rigor por el caso caratulado en forma preliminar como lesiones por mordedura de can, mientas que personal de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal se hizo cargo del perro y lo trasladó a un veterinario.