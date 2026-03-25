Los pibes del sub-20 de Newell's adelantan su regreso para estar en la Copa Argentina

Por pedido de los propios jugadores, Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar terminarán los entrenamientos con la selección un día antes.

La necesidad de los jugadores de Newell's de salir todos juntos de este momento cambió los planes de los dos juveniles que están practicando con la selección argentina sub 20 en Ezeiza. Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar le pidieron a la dirigencia leprosa hacer las gestiones correspondientes para regresar antes de los entrenamientos.

Los futbolistas rojinegros viajaron este lunes rumbo a Buenos Aires para comenzar las prácticas que se van a desarrollar hasta el sábado a las 10. Sin embargo, debido al encuentro con Acassuso por Copa Argentina que se desarrollará el domingo a 20.15, ambos solicitaron una licencia temprana.

Los pibes leprosos entrenarán por última vez con la albiceleste el viernes a las 11 y viajarán rápidamente rumbo a Rosario para sumarse al plantel que dirige Frank Kudelka . Después de la práctica del sábado a la mañana en Bella Vista, viajarán a Rafaela para esperar el choque por los 32avos de final del torneo.

Justamente, antes de pegar la vuelta a Rosario, la selección sub-20 enfrentará a Estados Unidos en el predio Lionel Messi. En esta instancia, el entrenador Diego Placente quiere seguir evaluando a los jugadores juveniles que juegan en la liga profesional de cara a los próximos objetivos.

Ya pensando en el debut de la Copa Argentina ante Acassuso, tanto Gómez Mattar como Guch son candidatos a continuar en el equipo titular. La idea del cuerpo técnico leproso sería, en principio, mantener la mayor cantidad de titulares con respecto a los que triunfaron ante Gimnasia de Mendoza.

La agenda de Newell's para viajar a Rafaela

Tras la vuelta al trabajo el martes, el plantel de Newell's continúa trabajando en horario matutino en Bella Vista y a puertas cerradas. La última práctica por la mañana será el sábado, almorzarán en el hotel Jorge Bernardo Griffa y viajarán rumbo a Rafaela.