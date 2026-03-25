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Se viene una nueva edición del Ciclo Tatuadoras en Rosario: participan más de 70 artistas

El encuentro se realizará los días 28 y 29 de marzo. Habrá tatuajes en vivo, charlas, talleres y música

25 de marzo 2026 · 19:07hs
Rosario. El ciclo Tatuadoras

Foto: cortesía @daniela_df

Rosario. El ciclo Tatuadoras, único en su tipo en el país, ofrecerá tatuajes, perforaciones, charlas, y música en vivo

El Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) de Rosario será sede de la sexta edición del Ciclo Tatuadoras, un evento que reúne a más de 70 artistas de Argentina y de países vecinos. La propuesta se desarrollará el viernes 28 y el sábado 29 de marzo, de 12 a 21, con entrada libre y gratuita, tanto para el público como para las profesionales.

Durante ambas jornadas habrá tatuajes en vivo, charlas, paneles, masterclass, talleres, entrevistas, DJ sets y música en vivo. Además, el predio contará con una propuesta gastronómica y barra de bebidas para acompañar la experiencia.

El espacio estará organizado en tres sectores: un área de tatuajes en vivo, donde las artistas trabajarán frente al público; un sector de talleres y capacitaciones orientado al intercambio de saberes; y un espacio de muestras, donde se exhibirán ilustraciones y obras gráficas.

La agenda del evento en el CEC

En cuanto a la programación, el sábado 28 la jornada comenzará a las 12 con sesiones de tatuajes en vivo. A las 14 se realizará la charla Tinta y lazos, seguida por una masterclass sobre Pezones planos e invertidos a las 15. A las 17.30 tendrá lugar el taller Del dibujo a la pared, a las 18 habrá un DJ set de Ivi Palma, y el cierre musical estará a cargo de Savia a las 20.30.

>> Leer más: Mucho más que estética: cómo borrar tatuajes, y el ranking de los arrepentidos

El domingo 29 también abrirá a las 12 con tatuajes en vivo. A las 14 se desarrollará una capacitación sobre bioseguridad y a las 15 otra sobre botánico y composición. La música llegará con DJ Sairen a las 15.30, seguida de la charla 'El arte sin arte no vende', a las 17. El cierre estará a cargo de DJ Lelu a las 18.

El ciclo, que ya se consolidó a nivel nacional, tiene como objetivo visibilizar y difundir el trabajo de las mujeres en el mundo del tatuaje. A través de sus actividades, promueve el intercambio de conocimientos en un espacio basado en la colaboración, la empatía y el respeto mutuo.

Uno de los rasgos distintivos del evento es su carácter gratuito, no solo para el público asistente sino también para las artistas participantes, lo que lo convierte en una propuesta accesible e inclusiva dentro de la escena cultural local.

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