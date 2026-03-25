Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

El rosarino se impuso en G1 de Paraguay y en el Banana Bowl. El sanlorencino ganó el J500 de Gaspar, en Brasil

Manuel Paniagua ganó dos torneos y fue finalista en un tercero. El chico juega al tenis en las categorías Sub 14.

Los menores que representaron a la Federación Santafesina de Tenis (FST) en las distintas competencias sudamericanas que se llevaron adelante durante el mes de marzo fueron protagonistas de grandes actuaciones, consolidándose como figuras destacadas en cada una de las etapas disputadas. Los mejores rankeados a nivel nacional en las categorías Sub 14 y Sub 16 participaron de la gira de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) , mientras que los Sub 18 hicieron lo propio en los torneos de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés). Uno de los principales exponentes en la categoría Sub 14 fue Manuel Paniagua , quien se consagró campeón en los torneos G1 de Paraguay y en el tradicional Banana Bowl, además de alcanzar la final en la Brasil Junior Cup. El otro nombre destacado fue Dante Pagani .

Las excelentes performances logradas en las últimas semanas le permitieron escalar hasta la cima del ranking sudamericano, consolidándose como el número uno de la región y ratificando su gran presente en el circuito juvenil.

Por su parte, Juan Ignacio Assi , en la misma categoría, alcanzó las semifinales en la Brasil Junior Cup y los cuartos de final en los torneos disputados en Perú, Paraguay y el Banana Bowl, completando una gira de gran regularidad y rendimiento sostenido. Estos resultados le permitieron sumar puntos clave y posicionarse entre los mejores del circuito, lo que finalmente le posibilitó obtener una plaza para la gira europea, al igual que Paniagua. De esta manera, ambos tendrán la oportunidad de seguir compitiendo a nivel internacional y continuar con su desarrollo frente a rivales de primer nivel.

Ambos jugadores también vienen consolidándose como una pareja de dobles muy activa dentro del circuito, destacándose por su entendimiento en la cancha y una efectividad que los convierte en una dupla sumamente competitiva.

A lo largo de la gira demostraron una gran complementación en su juego, combinando solidez desde el fondo, buena coordinación en la red y una clara lectura táctica en los momentos clave. En esta oportunidad, ese rendimiento volvió a quedar en evidencia al consagrarse campeones en la modalidad de dobles del Banana Bowl.

Tenis2 Dante Pagani viene avanzando posiciones en el ranking internacional de tenis.

Pagani campeón en Brasil

Otra de las grandes figuras del tenis juvenil en Dante Pagani, quien en los ITF Sub 18 se viene destacando y sumando posiciones en el ranking internacional. Este fin de semana tuvo una brillante actuación en el J500 de Gaspar, en Brasil, donde se coronó campeón, pero en las semanas previas había alcanzado semifinales en el J300 de Bolivia y cuartos de final en el J300 de Porto Alegre.

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Su crecimiento en el circuito fue sostenido y muy significativo, mostrando una evolución constante tanto en lo técnico como en lo competitivo, lo que le permite posicionarse cada vez con mayor firmeza entre los mejores jugadores de su categoría a nivel mundial.

En el Gaspar J500, la final masculina se definió en tres sets muy disputados. El partido arrancó con Alvarez llevándose el primer set por 6-3, una peligrosa ventaja que Pagani, 27 del ranking junior, igualó con un 6/4. Poco después el sanlorencino se anotó la mayor gloria de su carrera. Con 17 años, el jugador de la FST suma 8 títulos en su carrera junior. En 2025, ganó el M15 en Olavarría, torneo del World Tennis Tour de la ITF.

En las ITF por Sudamérica

En las competencias de ITF por Sudamérica también tuvieron destacadas actuaciones Luna Cinalli y Tomás Re. Cinalli logró avanzar hasta las semifinales del J500 de Gaspar, mostrando un gran nivel de juego y consolidando su crecimiento dentro del circuito Sub 18. Por su parte, Re alcanzó los cuartos de final en el J300 de Porto Alegre, dejando en evidencia su regularidad y competitividad frente a rivales de alto nivel.

Estos resultados reflejan el buen momento del tenis juvenil de la FST, donde varios jugadores vienen sumando experiencia y puntos clave en torneos internacionales, afianzando su proyección en el ranking y preparando el camino para futuros desafíos que darán inicio a inserción al profesionalismo.