El fútbol de Newell's no apareció y el líder creativo sigue ausente

El conjunto rojinegro no elaboró nada de juego y Frank Kudelka sigue a la espera de un mediocampista ofensivo

Guch intenta encarar, pero no es un típico armador de juego. A Newell's le falta elaboración.

No por nada Kudelka pedía reforzarse con futbolistas creativos. La falta de juego del equipo quedó en evidencia en la tarde-noche de Florencio Varela. No es una cuestión sólo de individualidades. Pero falta ese jugador distinto que haga jugar a todos al ritmo conveniente en Newell's .

No se trata de buscar responsables sino de entender por qué le cuesta tanto a la Lepra la construcción de juego. Facundo Guch tiene actitud para enfilar siempre hacia adelante, acelerando. Pero lo suyo es más personal que esa clase de volante qué maneja los tiempos. Encima, al juvenil le costó superar a sus marcadores y poco a poco se fue apagando.

Jerónimo Gómez Mattar, de regreso de la distensión, en su función de doble cinco, le puede dar circulación al juego, pero pesa menos donde los espacios más se cierran. El típico enlace es otra cosa.

Para colmo, el regreso del juvenil no fue el esperado. Quizás por falta de fútbol, equivocó los pases. Hasta algunos que no parecían exigentes. Recargar lo que no se hizo sobre un futbolista tan joven sería injusto.

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Alan Soñora casi no jugó

Algo a tener en cuenta es que Alan Soñora, justamente el futbolista para cumplir el rol de enlace, permaneció todo el partido en el banco. Sus únicos minutos fueron un rato durante el duelo por la 2ª fecha contra Independiente.

Sin peso para sostenerla adelante y aprovechar la segunda pelota, la fórmula del Newell’s de Kudelka no es otra que tocar hasta darle profundidad a los ataques. Pero sin asociación y precisión en las entregas, es difícil.

Algo que tendría una posible solución con un diez que la reciba, acelere y desacelere, controle, la haga circular, meta pases y habilitaciones.

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Newell's sigue la búsqueda

Se insiste que un equipo no es solo un futbolista. Pero existen roles que son determinantes en el funcionamiento de un conjunto. Y es probable que sea el que se sigue buscando. Kudelka dijo que se continúa gestionando, más allá de que no dio nombres ni puesto.

El último mediocampista ofensivo que se mencionó es Gonzalo Ríos, de Independiente Rivadavia. No hubo avances al respecto. Si se lo buscó, es precisamente porque allí está una de las principales falencias de Newell’s.

Quedó de manifiesto en Florencio Varela, aunque las deficiencias fueron diversas. Con la camiseta de Defensa y Justicia, su diez, David Barbona, concibió varias de las mejores ocasiones de gol. Un ejemplo de lo que necesita la Lepra para tratar de tener más fútbol. Kudelka espera que llegue.

Mientras tanto, Newell’s padece la falta de juego y en Florencio Varela fue una evidencia clara y notoria. El líder de la creación no está.