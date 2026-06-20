Newell's pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor

Ante le lesión de Salomón y la situación de Salcedo, la dirigencia de Newell's y Kudelka analizan la situación de otro zaguero que estaba por partir

Noguera arribó a Newell’s, a préstamo, a mediados de 2025 y sumó pocos minutos con la camiseta rojinegra.

Ante el panorama de complicaciones, que se acentúan en la zona defensiva, en Newell's están replanteando la situación de algunos jugadores que asomaban en el inicio del receso por el Mundial como con pasaje asegurado de salida. El contexto cambió, las dificultades aumentaron, y por eso dentro del cuerpo técnico rojinegro están analizando mucho más a fondo el caso de Fabián Noguera.

Al zaguero de 33 años, que tiene contrato hasta fin de año, le costó mucho dar la talla para afirmarse en la zaga leprosa, y por los problemas que tuvo con la dirigencia , que quería rebajarle las condiciones económicas, lo llevaron a entrenar aparte durante gran parte del primer semestre.

Frente al panorama de lesiones, el entrenador Frank Kudelka lo vio entrenar en Bella Vista y lo sumó a los trabajos de la primera división. Eso le permitió jugar algunos minutos en los últimos cotejos del torneo anterior.

Kudelka sumó a Noguera

Pero, mirando a una depuración del plantel de cara al Clausura, parecía que tenía su futuro juzgado y que no iba a poder seguir en la entidad del parque Independencia.

En ese marco, le lesión de Oscar Salomón, todavía no confirmada por el club por ninguna de sus vías oficiales, y el choque del paraguayo Saúl Salcedo cuando se marchaba a Asunción para firmar su traspaso a Libertad, le agregaron complicaciones y obstáculos al tablero de acción de Newell’s en este largo receso.

Así, la zaga sigue sin lucir nombres ni aspirantes importantes a ocuparla. Hasta ahora, iban a quedar Nicolás Goitea y Bruno Cabrera, quienes no tuvieron un buen semestre; e Ian Glavinovich, un hombre de la casa que no encuentra una puesta a punto física ideal para poder salir al ruedo como en su mejor etapa en el club. Eso expone serias falencias, y un bajo nivel de primeras fichas y de alternativas.

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Un tema en reconsideración en Newell's

En ese escenario, la directiva está en pleno proceso de reconsideración, ya que hay mayores necesidades, y algunos creen que hay que mantenerlo en el club para al menos contar como una opción para tomar cuando haga falta.

Según trascendió, en esas tratativas, en Newell’s pretenden que el arreglo que se alcance incluya las rebajas económicas pretendidas, por lo que en estas horas es muy difícil decir cómo será el final de esta negociación interna.

No sería extraño que siga, ni tampoco hay que descartar su partida, porque tampoco es un jugador que genere guiños de consensos dentro de la dirigencia.

Noguera llegó a Newell’s, en condición de préstamo, a mediados de 2025 y sumó minutos disputando algunos partidos tanto en el cierre del torneo pasado como en el primer semestre de 2026. Nunca terminó de ganarse un lugar entre los titulares y siempre fue alternativa.

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Habitualmente, entraba como recambio desde el banco de relevos. En su estadía hasta ahora en el Parque no logró convertir.