A Newell's, de a poco, le está llegando el turno de la pelota

Dentro de la larga pretemporada que está atravesando Newell's , la próxima semana representará el punto de inflexión después de la gran exigencia física de las primeras jornadas. De a poco, comienza el turno de la redonda para el plantel rojinegro. La parte que más disfrutan los jugadores.

La buena nueva es que el técnico Frank Kudelka y la dirigencia decidieron jugar contra equipos importantes de primera división, y no ante equipo poco relevantes del fútbol de la región, como hicieron entrenadores anteriores.

Y la mala nueva de siempre es que hasta el momento sería todo a puertas cerradas , sin acceso para la prensa ni para los hinchas. Un síntoma de falta de seguridad que no condice con las intenciones de este cuerpo técnico al momento de elegirlos rivales.

Newell's y una larga preparación

Vale recordar que el Clausura comenzará el finales del mes de julio por el Mundial y por eso esta etapa de preparación es mucho más larga que otras. Según comunicó el club del Parque a través de sus canales oficiales, habrá dos amistosos en Rosario, y tres en Buenos Aires, que se realizarán mientras el plantel rojinegro se instale en Cardales una semana para afrontar esos ensayos.

El primer amistoso será el 27 de junio frente a Sarmiento de Junín, en el Coloso, a puertas cerradas, y el fin de semana siguiente, la delegación leprosa se trasladará a Buenos Aires para medirse frente a Argentinos Juniors (4 de julio), Vélez (8 de julio) e Independiente (11 de julio).

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En esos días, del 3 al 11 de julio, Newell’s hará base en Cardales, donde continuará trabajando entre partido y partido. Esos encuentros serían en los estadios o en los predios que dispongan los rivales. La idea el cuerpo técnico al principio era disputar un último encuentro de preparación antes del Clausura, en el estadio Marcelo Bielsa, a puertas cerradas y con rival a definir. Pero, hasta ahora no está confirmado esa última prueba en nuestra ciudad.