Luca Regiardo, tras la derrota de Newell's: "Tenemos que encarar los partidos de otra manera"

El capitán analizó la caída ante Defensa y Justicia, destacó la reacción con un jugador menos y reconoció que el equipo todavía debe corregir varios aspectos

Newell’s no pudo repetir su buen rendimiento frente a Boca y cayó por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela , en un partido que quedó condicionado por la expulsión de Jerónimo Russo sobre el cierre del primer tiempo.

Tras la derrota, Luca Regiardo, mediocampista y capitán de la Lepra, realizó una fuerte autocrítica y apuntó a los aspectos que el equipo deberá mejorar.

El conjunto rosarino tuvo dificultades durante buena parte del encuentro para avanzar con claridad y generar situaciones de peligro. A eso se sumó la expulsión de Russo, quien recibió dos tarjetas amarillas y dejó a Newell’s con diez jugadores cuando ya estaba en desventaja.

Tras el encuentro, Regiardo reconoció la bronca por el resultado: "Creo que en el mejor momento de nosotros en el primer tiempo, cuando estábamos encontrando un poco más los espacios, nos hacen el gol y desde ahí, sumado con la expulsión, la incursión se nos hizo cuesta arriba".

El mediocampista destacó, además, la reacción de Newell’s durante el complemento. Pese a jugar con un hombre menos, el equipo logró mostrar una mejor versión: "En el segundo tiempo, con empuje y con ganas fuimos más que en el primer tiempo, tuvimos momentos de buen juego. Quedan muchas cosas por corregir".

Una de las particularidades que dejó el partido fue que la Lepra encontró un mejor funcionamiento después de la expulsión de Russo. El propio Kudelka señaló que su equipo había generado más posibilidades con diez jugadores que con once.

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"Con uno menos tuvimos mejor funcionamiento"

Regiardo coincidió con el entrenador: "Con uno menos tuvimos mejor funcionamiento y nos animamos mucho más a lo que es nuestra idea de juego en comparación con el primer tiempo".

En adición a ello, el capitán consideró: "Evidentemente algo tenemos que trabajar de encarar los partidos de otra manera desde el arranque".

Otro de los puntos que abordó Regiardo fue la dificultad que encontró Newell’s para conseguir triunfos fuera del Coloso. El mediocampista explicó: "El fútbol argentino es muy parejo y muy complicado, de visitante no hemos podido ganar todavía. Tenemos que trabajar eso en la semana e ir a buscar un poco más alto los partidos porque evidentemente la presión alta nos da muchos resultados".

A pesar de la reacción que tuvo Newell’s durante el segundo tiempo, Regiardo no consideró que el resultado haya sido injusto: "Como se dio el partido lo podríamos haber empatado, pero la derrota fue justa. Ellos tuvieron situaciones, ellos en el segundo tiempo tuvieron momentos de buen juego y momentos donde tuvieron mucho la pelota".

El capitán también se refirió a la primera tarjeta amarilla que recibió Russo, que posteriormente derivó en su expulsión. "Lo hablé con el árbitro (Álvaro Carranza), para mí la primera amarilla se la podía haber ahorrado, pero si se la sacó será porque fue amarilla. Son decisiones de ellos y se las respetamos", sostuvo.

Lo que se viene: dos partidos de local

Después de la derrota ante el Halcón en Varela, Newell’s tendrá ahora dos partidos consecutivos como local, ante Deportivo Riestra y Banfield. En este sentido, el capitán reconoció la importancia de dichos encuentros: "Estamos obligados a ganar los dos partidos de local, vamos a ir en búsqueda de eso. Tenemos una semana larga para trabajar y corregir los errores que cometimos hoy".

El joven de 19 años concluyó: "Somos conscientes que nos tenemos que hacer fuertes de local y sacar los seis puntos".