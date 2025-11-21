Allanamientos en Rosario, Capitán Bermúdez e Ibarlucea para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron distintos allanamientos en Rosario, Capitán Bermúdez e Ibarlucea a partir de una investigación que se remonta a una causa anterior. Ocho personas fueron detenidas y se incautaron armas, estupefacientes, dinero y cuadernos con anotaciones.

Las medidas fueron ordenadas por la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal César Pierantoni, luego de varias semanas de tareas de campo y análisis de escuchas telefónicas.

Según fuentes del caso, se trata de un desprendimiento de la causa por asociación ilícita imputada en agosto pasado y vinculada a la banda de Maximiliano “Boli” Blanca , señalada como una organización dedicada al narcomenudeo en Parque Casas y relacionada a distintos hechos violentos.

Ocho detenidos

Las ocho personas quedaron arrestadas: Melani Ariadna N. —quien tenía un pedido de captura federal activo—, Emilse Soledad M., Sandra Viviana C., Nicolás Ezequiel M., Alejandra Beatriz V., Ares Jonas B., Aquiles Alejandro B. y Macarena Joana L. Durante las requisas, la PDI secuestró tres pistolas calibre 9 mm, más de 70 cartuchos, más de 6 gramos de cocaína, cerca de 50 gramos de marihuana, 25 celulares, tres balanzas de precisión y cámaras de videovigilancia. También incautaron un CPU, dinero en efectivo por $439.000 y un cuaderno con anotaciones que podrían revelar el funcionamiento interno de la organización.

Las viviendas allanadas están en: pasaje 1368 al 3300, Blas Parera al 1400 y Esquivel al 1300, de Parque Casas y en Ottone al 900 bis, French al 6400, Bielsa al 6200, de Empalme Graneros. Además de Dr. Rivas al 5600 y Aurora al 3900, de Rosario y en domicilios localizados en Capitán Bermúdez e Ibarlucea. La investigación previa ya había derivado en dieciocho allanamientos el pasado 15 de agosto, que aportaron datos clave para alcanzar esta nueva instancia.

Una mujer baleada

Llamó la atención de los investigadores que en Aurora al 3800, a una cuadra de uno de los domicilios allanados en barrio Plata, balearon a una mujer el martes por la noche. De acuerdo a los primeros datos que se conocen del caso, Eliana Noelia F. fue baleada por dos gatilleros que pasaron en moto. Los disparos atravesaron la fachada y algunos de ellos dieron contra la víctima.

La mujer fue rápidamente llevada al Heca con múltiples heridas de arma de fuego y se encontraba en estado crítico.

Los operativos fueron ejecutados por la División Microtráfico del Departamento Operativo Región II con apoyo de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. Según fuentes oficiales, los puntos intervenidos pertenecen a una red con actividad en Empalme Graneros y alrededores, y la pesquisa se enmarca en la Ley Nacional 23.737, que regula las intervenciones contra el tráfico de estupefacientes a escala barrial.