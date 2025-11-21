La Capital | Policiales | Allanamientos

Allanamientos en Rosario, Capitán Bermúdez e Ibarlucea para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Detuvieron a ocho sospechosos. Además, secuestraron estupefacientes; dinero y armas. El martes en la zona balearon a una mujer.

21 de noviembre 2025 · 13:28hs
En los ocho allanamientos secuestraron estupefacientes y armas de la banda de Boli Blanca 

En los ocho allanamientos secuestraron estupefacientes y armas de la banda de "Boli" Blanca 

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron distintos allanamientos en Rosario, Capitán Bermúdez e Ibarlucea a partir de una investigación que se remonta a una causa anterior. Ocho personas fueron detenidas y se incautaron armas, estupefacientes, dinero y cuadernos con anotaciones.

Las medidas fueron ordenadas por la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal César Pierantoni, luego de varias semanas de tareas de campo y análisis de escuchas telefónicas.

>> Leer más: Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Según fuentes del caso, se trata de un desprendimiento de la causa por asociación ilícita imputada en agosto pasado y vinculada a la banda de Maximiliano “Boli” Blanca, señalada como una organización dedicada al narcomenudeo en Parque Casas y relacionada a distintos hechos violentos.

Ocho detenidos

Las ocho personas quedaron arrestadas: Melani Ariadna N. —quien tenía un pedido de captura federal activo—, Emilse Soledad M., Sandra Viviana C., Nicolás Ezequiel M., Alejandra Beatriz V., Ares Jonas B., Aquiles Alejandro B. y Macarena Joana L. Durante las requisas, la PDI secuestró tres pistolas calibre 9 mm, más de 70 cartuchos, más de 6 gramos de cocaína, cerca de 50 gramos de marihuana, 25 celulares, tres balanzas de precisión y cámaras de videovigilancia. También incautaron un CPU, dinero en efectivo por $439.000 y un cuaderno con anotaciones que podrían revelar el funcionamiento interno de la organización.

Leer más: Nuevos allanamientos en Parque Casas en domicilios de la banda de "Frentudo" Fernández

Las viviendas allanadas están en: pasaje 1368 al 3300, Blas Parera al 1400 y Esquivel al 1300, de Parque Casas y en Ottone al 900 bis, French al 6400, Bielsa al 6200, de Empalme Graneros. Además de Dr. Rivas al 5600 y Aurora al 3900, de Rosario y en domicilios localizados en Capitán Bermúdez e Ibarlucea. La investigación previa ya había derivado en dieciocho allanamientos el pasado 15 de agosto, que aportaron datos clave para alcanzar esta nueva instancia.

Una mujer baleada

Llamó la atención de los investigadores que en Aurora al 3800, a una cuadra de uno de los domicilios allanados en barrio Plata, balearon a una mujer el martes por la noche. De acuerdo a los primeros datos que se conocen del caso, Eliana Noelia F. fue baleada por dos gatilleros que pasaron en moto. Los disparos atravesaron la fachada y algunos de ellos dieron contra la víctima.

La mujer fue rápidamente llevada al Heca con múltiples heridas de arma de fuego y se encontraba en estado crítico.

Los operativos fueron ejecutados por la División Microtráfico del Departamento Operativo Región II con apoyo de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. Según fuentes oficiales, los puntos intervenidos pertenecen a una red con actividad en Empalme Graneros y alrededores, y la pesquisa se enmarca en la Ley Nacional 23.737, que regula las intervenciones contra el tráfico de estupefacientes a escala barrial.

Noticias relacionadas
Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero.

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Ocho detenidos en siete allanamientos en el noroeste rosarino

Tras la caída de Brian Bilbao con una carga de 956 kilos de cocaína, ahora cayó un abogado investigado por lavado de dinero. 

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

La prisión preventiva se prorrogó en el Centro de Justicia Penal.

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Ver comentarios

Las más leídas

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Lo último

AlertAR: enviarán avisos especiales por riesgo de desastres naturales y eventos extremos

AlertAR: enviarán avisos especiales por riesgo de desastres naturales y eventos extremos

Colapinto pasa dificultades similares a las de Brasil en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Colapinto pasa "dificultades similares a las de Brasil" en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

La convocatoria apunta a promover una reforma legal con el fin de prevenir la adulteración de medicamentos y definir protocolos de actuación

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe
Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?
Salud

Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?
La Ciudad

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Ovación
Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs
Ovación

Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: Nos sentíamos campeones

Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: "Nos sentíamos campeones"

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Policiales
Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

Ladrón: vandalizaron el mural de Ángel Di María en el club El Torito, donde se inició

"Ladrón": vandalizaron el mural de Ángel Di María en el club El Torito, donde se inició

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones
Economía

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday
Información General

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
La Región

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera