La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Ambos organismos sellaron un acuerdo para mejorar la asistencia al público en gestiones vinculadas a la identificación de personas y la expedición de partidas

21 de noviembre 2025 · 16:06hs
El convenio fue firmado en las oficinas de la Defensoría del Pueblo.

El convenio fue firmado en las oficinas de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe y el Registro Civil provincial rubricaron un convenio de cooperación con el objetivo de agilizar y optimizar la asistencia a la ciudadanía en la gestión de trámites esenciales vinculados a la identificación de personas y la expedición de partidas.

El entendimiento entre ambos organismos se centra en facilitar y acelerar las consultas y gestiones más habituales de los santafesinos, con especial énfasis en partidas de nacimiento, matrimonio y uniones civiles, divorcios y defunciones.

A través de este marco de cooperación, las instituciones se comprometen a articular recursos y procedimientos para ofrecer una orientación más precisa y un acompañamiento más eficiente a los ciudadanos que necesiten completar estas diligencias.

El acuerdo se formalizó este jueves en la sede de la Defensoría en la ciudad de Santa Fe. Asistieron el Defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, y el adjunto para la zona norte, Estanislao Parreño, quienes recibieron al director del Registro Civil, Sergio Duarte, acompañado por su asesora letrada, Agustina Estavole.

Derecho a la identidad

Las autoridades provinciales hicieron hincapié en que este trabajo conjunto es fundamental para reducir los tiempos de respuesta y fortalecer el acceso a servicios básicos para toda la comunidad.

"Estamos hablando de un derecho básico como lo es el de la identidad. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo trabajamos en concretar mecanismos y herramientas para brindar respuestas más rápidas y eficaces a la ciudadanía en todo el territorio provincial", afirmó Lasarte, titular del organismo protector de derechos.

El Defensor destacó la importancia de la cercanía con la población, la cual permite identificar problemáticas que requieren la intervención de otras esferas estatales. "Tenemos el objetivo de estar cerca de la ciudadanía en el territorio. Y eso nos lleva muchas veces a detectar problemáticas que debemos abordar con otras instituciones del Estado, en este caso, el Registro Civil. Así que estamos muy contentos con el hecho de reforzar los canales de comunicación", concluyó.

