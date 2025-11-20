El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

Habría algunas chances de precipitaciones pero solamente hasta la mañana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario algunas chances de precipitaciones hasta la mañana y luego cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima que no superaría los 23º y que estaría en ascenso en los próximos días.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del sur, ráfagas de viento de hasta 60 km/h, un registro de 15º y algunas chances de tormentas aisladas cambiando a posibles lluvias aisladas en la mañana, ya con los termómetros marcando 15º y con ráfagas de hasta 50 km/h. Para la tarde anticipan cielo mayormente nublado con una máxima de 23º bajando a 18º durante la noche.

El sábado tendría cielo entre parcialmente y algo nublado, con las marcas en alza: 26º de máxima y 15º de mínima.

Para el domingo hay previsiones de pocas nubes y temperaturas entre 28º y 15º.

El lunes seguirían los registros en aumento, con 30º de máxima y 15º de mínima. El cielo estaría algo nublado.

La semana continuaría algo nublado con marcas elevadas. La máxima rondaría los 31º y la mínima pasaría de 15º el martes a 20º el miércoles.