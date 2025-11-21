Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos se unen en esta campaña benéfica, donde lo recaudado será asignado a jóvenes y familias de todo el país

El 28 de noviembre se celebrará una nueva edición del "Gran Día" de McDonald’s , una jornada solidaria donde todo lo recaudado por la venta de la hamburguesa Big Mac irá destinado a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos , dos organizaciones sociales prestigiosas en el país que colaboran con programas de educación, salud y acompañamiento para quienes más lo necesitan.

A partir de esta causa social, Casa Ronald busca apoyar a niñas, niños y sus familias a través de alojamiento y apoyo integral mientras sus hijos reciben tratamientos médicos alejados de sus casas.

Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina, compartió lo que se vivirá este día especial: “Este año tenemos una campaña súper linda que tiene que ver con ‘ayudar como un argentino’, porque algo que nos caracteriza es la solidaridad y el unirse por diferentes causas”. Esta iniciativa se suma a los 11 programas que mantienen vigentes a lo largo de Argentina.

En este sentido, la Fundación Cimientos contribuye a que más jóvenes puedan terminar la secundaria y progresar para convertirse en futuros profesionales.

image (100)

Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de la fundación, destacó la importancia de colaborar con esta causa: "En Argentina 7 de cada 10 estudiantes en situación de vulnerabilidad no logran terminar la escuela secundaria. Esto es una situación crítica”. Para ello, apoyan aquellas personas en contextos de vulnerabilidad mediante tutorías personalizadas, becas y talleres.

¿Cómo participar del "Gran Día" de McDonald’s?

El 28 de noviembre miles de personas se harán presentes en los diferentes locales que se encuentren en diversos puntos de Argentina. Se puede contribuir en esta jornada solidaria con un simple gesto: comprar una Big Mac.

Cortijo detalló lo que fue la edición del año pasado: "Llegamos a los 132 mil y este año vamos por un poquito más. Ese es uno de los grandes desafíos: superarnos año tras año”. Además, agregó lo que esperan para este 2025: “El objetivo de la venta es llegar a los 150.000 Big Mac. Estamos muy confiados y expectantes”.

image - 2025-11-20T122219.311

Por otro lado, Méndez Ribas expresó el rol como argentinos de sumarse a esta iniciativa: “Es algo para todos y nos tenemos que comprometer como sociedad para cambiar las comunidades en donde vivimos”. También, invita a participar a todos los que estén interesados: “Están las puertas abiertas para voluntarios que se acerquen a los locales para colaborar en esta causa”.

Un mensaje común, en búsqueda de ayudar a construir un futuro mejor para muchos niños, niñas y jóvenes: “Los esperamos el 28 de noviembre para acompañarnos en esta jornada. Cada Big Mac cuenta, vale un montón”.