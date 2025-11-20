La Capital | Ovación | Boero

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El candidato para presidir la Lepra prometió renegociar contratos comerciales y deportivos para acomodar los números del club. "Vamos a inyectar dinero"

20 de noviembre 2025 · 12:03hs
 El candidato de Unen

LT8

 El candidato de Unen, Ignacio Boero, dijo que se necesitará inyectar dinero en Newell's

Uno de los aspectos centrales de la crisis de Newell’s es la financiera, un tema fundamental en la campaña para la presidencia del club que tendrá sus comisiones a mediados de diciembre. El candidato de Unen, Ignacio Boero, dijo que se necesitará inyectar dinero por el pasivo enorme existente y que el proyecto “lo tiene”.

Boero visitó El primero de la mañana en los estudios de LT8 y se centró en la difícil situación económica que dejará Ignacio Astore. Aseguró que “el pasivo está entre 30 y 35 millones de dólares con deuda exigible en el corto plazo, como las inhibiciones”.

“Apenas entremos vamos a tener que trabajar en levantar esas inhibiciones y ya estamos hablando con AFA y Conmebol para ver bien la situación. Vamos a tener que inyectar dinero, que lo tenemos”, afirmó el candidato de Unen que llevará en caso de ganar a Roberto Sensini como director deportivo.

Boero y Newell's

En ese aspecto, se le preguntó qué opinaba sobre la declaración de Cristian D’Amico por la cual dice afirmar que tiene financiamiento de una empresa India por 20 millones de dólares. Boero no contestó, sólo se rió. “¿Pero cree que es serio, es sustentable?”, insistieron. “La verdad no lo sé”, respondió.

Luego dio una suerte de diagnóstico: “Newell’s patrimonialmente es un club sólido, un club de Primera de los más importantes, con base social grande, con una gran hinchada. El problema es financiero”. “Se trajeron 55 jugadores en este período, y en el anterior 61, algunos ni se pusieron la camiseta. Si comprás mal, vendés peor, vas a la debacle”.

Embed - IGNACIO BOERO y ROBERTO SENSINI de cara a las #ELECCIONES en #NEWELLS

Luego sostuvo que están “renegociando con todos los contratos y sponsors porque son ruinosos”. La indumentaria es, a su entender, Newell’s no cobra por venta de camiseta, “se firmó un contrato leonino”. La venta de camiseta le tiene que dejar entre 5 y 6 millones de dólares por año y firmaron por dos años por 800 mil dólares, que son dos canchas de césped sintético en Bellavista.

Empleados y sueldos

Con respecto a los sueldos de los empleados, un tema que empeoró en los últimos meses, Boero dijo que es cuestión de prioridades y pasar en limpio gastos.

“Lo vamos a regularizar. Es una falta de respeto que no se le paguen los sueldos a los trabajadores. Tenemos jugadores que cobran 40 mil dólares y miran los partidos desde el palco. Con 40 mil dólares podríamos pagarles los sueldos a la cuarta parte de los empleados del club”

“Es una falta de respeto. Los que me conocen de mi actividades personales saben que tengo más de 400 empleados, soy tesorero de la comuna de Alvear y jamás he pagado un sueldo un día tarde. Es una cuestión de tener gestión, ser respetuoso y tener prioridades”, afirmó quien es tesorero de la comuna de Alvear y dijo que dará un paso al costado ni bien le toque asumir.

“Se pone en juego el modelo de club, si queremos dar vuelta la página de estos 10 años de comisiones directivas ruinosas que nos llevaron a esta situación con pésimas decisiones. Por ejemplo, cuando en vez de dejarlo a Juan Pablo Vojvoda lo pusieron al Mono Burgos, fijate dónde está hoy cada uno”. Burgos fue contratado por la gestión D’Amico.

Noticias relacionadas
Lance Stroll respondió fuertemente a los comentarios de Franco Colapinto.

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

di maria: con paredes vamos a dirigir una vez en central y una vez en boca

Di María: "Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca"

La Copa del Mundo se jugará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026: se definieron todos los cruces del repechaje internacional

Así luce el predio de Bella Vista en una jornada de jueves con escaso movimiento y mucha preocupación.

Newell's: empleados reclaman sueldos atrasados y piensan en una medida de fuerza

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Lo último

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

El diputado Eduardo Toniolli afirmó que la suspensión del servicio “no es irreversible” y cuestionó a Nación por frenar un ramal que llegó a tener 20 mil usuarios mensuales

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Ovación
El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida
Ovación

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Di María: Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca

Di María: "Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca"

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

Policiales
Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

La Ciudad
Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Policiales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

Caso $Libra: Paulón advierte que el nombre de Karina se repite una y otra vez
Política

Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones