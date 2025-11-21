Hallaron una avioneta abandonada en un campo de Curupaity, en el norte de Santa Fe

El encargado de un establecimiento la encontró este jueves a la tarde. La aeronave sería de Bolivia. No hallaron estupefacientes en su interior.

La avioneta que fue hallada en un campo en jurisdicción de Curupaity, en el departamento San Cristóbal, en el norte provincial.

La localidad de Curupaity , ubicada a unos 330 kilómetros al noroeste de Rosario, en el departamento San Cristóbal, se convirtió en el foco de una acción judicial a partir del hallazgo de una avioneta en la zona rural de esa jurisdicción. La aeronave estaba abandonada y se sospecha que sería de Bolivia.

El encargado de un campo, durante una recorrida de rutina, fue quien divisó la avioneta y alertó inmediatamente a la Policía. Eso ocurrió poco antes de las 15 de este jueves. Minutos después, arribaron al lugar efectivos de la comisaría 7ª de Arrufó.

Según fuentes policiales, la avioneta estaba la identificada con la matrícula CP – 3487 y se encontraba oculta detrás de un monte. Lo que llamó poderosamente la atención fue la bandera boliviana visible en el fuselaje.

Las autoridades policiales pusieron en conocimiento de la novedad al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, quien ordenó profundizar el rastrillaje en la zona. También se dispuso la identificación del propietario del campo y la precisión exacta del sitio del hallazgo. Debido a que este tipo de hallazgos se vincula a posibles delitos federales, como el narcotráfico a altal escala, el caso fue rápidamente derivado a la Justicia Federal con sede en la ciudad de Rafaela.

Avioneta custodiada por Gendarmería

Desde la fiscalía federal se dispuso la intervención de Gendarmería Nacional. Una comisión de efectivos de esa fuerza de seguridad arribó al lugar y se hizo cargo de la custodia permanente de la aeronave. También participaron en el lugar agentes antinarcóticos y del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, quienes realizaron los peritajes criminalísticos de rigor ordenados por la Justicia.

Hasta el momento, no se registraron detenidos en el marco de la investigación, la cual busca determinar el origen, la carga (si la hubo) y las razones del abandono de la aeronave en el corazón de la provincia de Santa Fe.

avioneta02

Diez días antes en Arequito

El antecedente más inmediato de un aterrizaje irregular en la provincia se produjo el 11 de noviembre pasado. Una avioneta accidentada fue encontrada en un campo de la localidad de Arequito, en el departamento Caseros. Según se estableció en ese momento, la sospecha era que la aeronave había realizado un aterrizaje forzoso durante la madrugada. Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron en el interior un paquete envuelto en lona verde que contenía cocaína en una cantidad que no fue precisada.

El suceso en cercanía de Arequito, y unos 70 kilómetros de Rosario, coincidió con la captura en la provincia de Buenos Aires de Brian Bilbao, un sindicado jefe narco que figuraba en la lista de los prófugos más buscados de Santa Fe.

La aeronave aparentemente se enganchó en el alambrado de un campo y quedó con algunos abollones sobre unos pastizales, con la trompa apuntando hacia un camino rural. Un vecino que pasó por el lugar dio aviso a la policía y más tarde arribaron agentes de Gendarmería a inspeccionar la avioneta, una Cessna 210. En ese momento no se produjeron detenciones.