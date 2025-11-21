La Capital | Policiales | Banco Nación

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

El ladrón fue detectado por las cámaras de videovigilancia cuando estaba en plena acción en avenida Alberdi y Juan José Paso.

21 de noviembre 2025 · 07:23hs
El Banco Nación de Alberdi y Juan J. Paso tiene una placa de bronce en el frente. Esta madrugada quisieron robarla

Foto: Policía de Santa Fe.

El Banco Nación de Alberdi y Juan J. Paso tiene una placa de bronce en el frente. Esta madrugada quisieron robarla
Un hombre fue detenido en los primeros minutos de este viernes cuando intentaba robar una placa de bronce empotrada en el frente del Banco de la Nación Argentina, ubicado en avenida Alberdi y Juan José Paso, en pleno barrio Alberdi, en la zona norte de Rosario.

Según fuentes policiales, todo sucedió alrededor de la 1 de hoy cuando el ladrón fue detectado por las cámaras de video vigilancia que hay en el lugar en plena tarea para desmontar la lámina de metal que tiene grabado el nombre del banco. Lo hacía con la ayuda de la punta de una azada.

Luego de ser detectado por las cámaras, a los pocos minutos acudieron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico y el ladrón fue detenido. Se trata de un hombre de 30 años que quedó alojado en la seccional 10ª acusado de tentativa de robo. La policía también secuestró la azada con la que intentó desprender la pieza.

