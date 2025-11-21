Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?

La ciudad amaneció con nubes y chances de lluvias aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas y cielos para el fin de semana

Se espera un fin de semana sin tormentas en Rosario

Tras un alerta amarillo y una tormenta eléctrica que sorprendió a Rosario durante la noche del jueves , la ciudad amaneció este viernes con cielo mayormente nublado , ráfagas de viento del sur y chances de precipitaciones durante las primeras horas del día.

En una semana marcada por la inestabilidad, que incluyó jornadas de calor primaveral y repentinos episodios de tormenta. A las puertas del fin de semana largo , los rosarinos comenzaron a preguntarse cómo seguirá el tiempo en los próximos días .

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes en Rosario con el correr de las horas, la probabilidad de lluvias aisladas irá disminuyendo y el cielo permanecerá mayormente nublado, con una máxima prevista de 23º y un descenso a 18º hacia la noche.

Para el sábado se anticipa un cielo parcialmente nublado, con marcas en ascenso que llevarán la máxima a 26º y la mínima a 15º. El domingo continuaría la estabilidad, con pocas nubes y temperaturas más elevadas con 28º de máxima y 15º de mínima.

El lunes el calor podría vovler a sentirse con mayor intensidad. Se espera 30º de máxima y cielo algo nublado.

Cómo comienza la semana

La semana continuaría algo nublado con marcas elevadas. La máxima rondaría los 31º y la mínima pasaría de 15º el martes a 20º el miércoles.