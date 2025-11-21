La Capital | tormenta

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?

La ciudad amaneció con nubes y chances de lluvias aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas y cielos para el fin de semana

21 de noviembre 2025
Leonardo Vincenti / La Capital

Tras un alerta amarillo y una tormenta eléctrica que sorprendió a Rosario durante la noche del jueves, la ciudad amaneció este viernes con cielo mayormente nublado, ráfagas de viento del sur y chances de precipitaciones durante las primeras horas del día.

En una semana marcada por la inestabilidad, que incluyó jornadas de calor primaveral y repentinos episodios de tormenta. A las puertas del fin de semana largo, los rosarinos comenzaron a preguntarse cómo seguirá el tiempo en los próximos días.

El tiempo el fin de semana largo en Rosario

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes en Rosario con el correr de las horas, la probabilidad de lluvias aisladas irá disminuyendo y el cielo permanecerá mayormente nublado, con una máxima prevista de 23º y un descenso a 18º hacia la noche.

Para el sábado se anticipa un cielo parcialmente nublado, con marcas en ascenso que llevarán la máxima a 26º y la mínima a 15º. El domingo continuaría la estabilidad, con pocas nubes y temperaturas más elevadas con 28º de máxima y 15º de mínima.

El lunes el calor podría vovler a sentirse con mayor intensidad. Se espera 30º de máxima y cielo algo nublado.

Cómo comienza la semana

La semana continuaría algo nublado con marcas elevadas. La máxima rondaría los 31º y la mínima pasaría de 15º el martes a 20º el miércoles.

