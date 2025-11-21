La Capital | La Ciudad | presupuesto participativo

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados por los rosarinos

En total son cuatro obras de recuperación por cada distrito que comenzarán a ejecutarse en 2026 en plazas y espacios urbanos

21 de noviembre 2025 · 16:05hs
La plaza Julio Maiztegui

La plaza Julio Maiztegui, de Rioja y Balcarce, una de las ganadoras del presupuesto participativo.

Unos 36 mil rosarinos eligieron los 24 proyectos ganadores del Presupuesto Participativo. Las iniciativas elegidas, cuatro por cada distrito, serán ejecutadas el próximo año. Desde el municipio destacaron que aumentó el voto de jóvenes de entre 13 y 18 años que decidieron participar en la votación para mejorar plazas y espacios urbanos.

Durante la presentación del balance del Presupuesto Participativo 2026, la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayru, recordó que la votación arrancó el 2 de octubre y expresó satisfacción por haber tenido "una participación muy activa en todos los distritos, en el territorio y en los distintos eventos masivos que se dieron en la ciudad", como en la reciente Feria de Colectividades.

Labayru también resaltó que con la herramienta digital se pudo llegar a más vecinos: "Este año superamos en un 26 % la cantidad de rosarinos que nos acompañaron en la votación. Así que estamos muy contentos y además logramos un 21 % más de participación de los chicos de entre 13 y 18 años".

El Presupuesto Participativo en cifras

En total fueron 35.898 las personas que participaron de la votación, un 26.3 % más que en la edición del pasado año. El proceso se extendió hasta el jueves 20 de noviembre en una modalidad 100 % digital que sumó, a través de la Secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana, operativos en barrios, escuelas y eventos masivos, a fin de acercar la posibilidad de voto a la mayor cantidad de vecinas y vecinos.

Al igual que el pasado año, pudieron votar chicas y chicos mayores de 13 años. La participación de votantes de entre 13 a 18 años creció un 21,4 % respecto al año pasado.

presupuesto

Los proyectos ganadores

Son 24 los proyectos ganadores, cuatro por cada distrito y divididos en las categorías plazas de cercanía y espacios urbanos a recuperar. A continuación, las iniciativas que el municipio ejecutará durante 2025.

Centro:

  • Plaza en el Parque Independencia, avenida Ovidio Lagos e Ituzaingó, barrio Parque (3091 votos)
  • Plaza Dr. Julio Maiztegui, Balcarce y Rioja, barrio Centro (3071 votos)
  • Bulevar Oroño 1500, plaza del Aguaribay, barrio Centro (3747 votos)
  • Buenos Aires y San Lorenzo, plaza Sicilia, barrio Centro (3434 votos)

Norte

  • Espacio verde, Ghiraldo y Casiano Casas, barrio Casiano Casas (3447 votos)
  • Plaza Roberto Fontanarrosa, Laguna y Oncativo, barrio Fontanarrosa (3365 votos)
  • Grandoli desde avenida J. Suárez a Servellera, barrio Nuevo Alberdi Oeste (3512 votos)
  • Juan José Paso 1900, barrio Toba Travesía (3394 votos)

Oeste

  • Plaza Los Amigos, Bv. Seguí y Cullen, barrio Triángulo y Moderno (1949 votos)
  • Espacio verde, Juan XXIII y Av. Provincias Unidas, barrio La Lagunita (1829 votos)
  • Presidente Perón y Solís, barrio Triángulo y Moderno (2102 votos)
  • 2° Felipe Moré y Espinosa, barrio La Roca (2064 votos)

Sur

  • Plaza de los Derechos Humanos, Corrientes y Gutiérrez, barrio Tiro Suizo (2085 votos)
  • Plaza José Hernández, Laprida y Azara, barrio Las Heras (1807 votos)
  • Uriburu y Necochea, barrio La Tablada (3002 votos)
  • J. M. de Rosas y Casablanca, plazoleta Casablanca, barrio Las Heras (1713 votos)

Noroeste

  • Plaza González, Forest y Colombres, barrio Santa Lucía Viejo (3275 votos)
  • Espacio verde, Magallanes y Vélez Sarsfield, barrio Ludueña (2919 votos)
  • Schweitzer y Wilde, barrio La Bombacha (4452 votos)
  • Juan B. Justo entre Fraga y Cafayate (3351 votos)

Sudoeste

  • Plaza de las Chimeneas, Francia y Laguna del Desierto, barrio Acindar (2868 votos)
  • Plaza Central Tío Rolo, Juane Basso (ex calle 2106) y La Cumparsita, barrio Tío Rolo (1925 votos)
  • Suipacha y Presidente Quintana, barrio Alvear (2840 votos)
  • Francia desde Arijón a Lamadrid, barrio Plata (2603 votos)

Desde la próxima semana comenzará la instancia de trabajo con vecinas y vecinos en reuniones presenciales para aportar ideas y sugerencias para llevar adelante los proyectos ganadores.

