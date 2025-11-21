Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados por los rosarinos

Información General
Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades
Policiales
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja
La Ciudad
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad
La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
Policiales
Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
La Ciudad
El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
Información General
Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Ovación
Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's
La Ciudad
El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
Economía
El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Política
La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
La Ciudad
Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
Información General
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
La Ciudad
Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
POLICIALES
Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
La Ciudad
Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba