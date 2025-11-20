La Capital | Información General | Quini 6

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

Un apostador de Córdoba fue uno de los 17 ganadores de la modalidad Siempre Sale del pasado domingo 16, pero todavía no reclamó el premio. Si no presenta el ticket, lo pierde

20 de noviembre 2025 · 14:36hs
La ciudad de Alta Gracia vive por estas horas una mezcla de expectativa e incertidumbre: un apostador se llevó un premio millonario en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, en el sorteo del domingo 16, pero todavía no se presentó a cobrarlo. El monto asciende a $20.147.344, una cifra que podría cambiarle la vida a cualquiera, pero cuyo dueño sigue siendo un completo misterio.

La jugada ganadora fue realizada en la agencia oficial 2.487, conocida popularmente como “El Gato Quiniela”, ubicada sobre avenida Yrigoyen 1799. Apenas se conoció el resultado, los dueños del local colocaron un cartel en la vidriera para advertir que buscan al afortunado. El anuncio no pasó desapercibido: los vecinos se detienen para mirar, comentan, especulan y preguntan si el ganador podría ser alguien del barrio.

Un premio que sí o sí debía salir

El pozo pertenece a la modalidad Siempre Sale, que garantiza que el premio se reparta incluso si nadie acierta los seis números exactos. Es lo que ocurrió en este caso, por lo que a los 17 apostadores que lograron cinco aciertos les correspondió el premio de $20.147.344.

El Quini 6, administrado por la Lotería de Santa Fe, se sortea dos veces por semana y convoca a miles de jugadores en todo el país.

Una carrera contra el tiempo

El ganador podría perder su premio si no cumple con un requisito clave: presentarse dentro de los 15 días corridos con el ticket físico para validar la jugada. Si no lo hace, el premio caducará, tal como establecen las reglas oficiales del juego.

Por ahora, nadie se acercó a la agencia ni se comunicó con Lotería. En el barrio, sin embargo, abundan los comentarios: algunos creen que el ticket podría estar extraviado, otros suponen que el ganador no se dio cuenta de que acertó y no falta quien imagina que solo está esperando el momento justo para aparecer.

Mientras tanto, “El Gato Quiniela” luce el cartel que todos miran de reojo: “Se busca al ganador”. Y en Alta Gracia crece la pregunta que recorre cada conversación: ¿dónde está el nuevo millonario del Quini 6?

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

