El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

Newell's licenció a los jugadores de la primera división hasta que asuman las nuevas autoridades tras las elecciones de diciembre.

El plantel de Newell's terminó los entrenamientos y quedó liberado hasta el inicio de la pretemporada.

Newell's terminó una temporada 2025 muy pobre desde lo futbolístico y el jueves fue el último entrenamiento del plantel profesional leproso, ya que desde este viernes quedó licenciado hasta el inicio de la próxima pretemporada. Está claro que el reencuentro de los jugadores ya será con una nueva dirigencia y seguramente también con el flamante entrenador.

Lo concreto es que el jueves fue la última práctica de esta temporada agitada, donde el equipo recién logró liberarse del riesgo de descenso en la penúltima fecha con la victoria de visitante ante Huracán.

Las elecciones en Newell's serán el domingo 14 de diciembre y en consecuencia el regreso tentativo a las prácticas para encarar la temporada 2026 sería el 18 de diciembre en el predio de Bella Vista, ya con nuevo presidente, director deportivo y también entrenador.

Esta fecha probable del regreso a los entrenamientos del 18 de diciembre podría modificarse cuando asuma la nueva comisión directiva leprosa. Un dato es que Víctor Cuesta el jueves no entrenó y habrá que ver si seguirá en el club en la próxima temporada.

Sigue la deuda con algunos trabajadores de Newell's

En cuanto a los empleados de planta cobraron lo adeudado del mes de octubre y los monotributistas aún tiene dos meses de atraso salarial.

Newell's cerró una temporada muy floja, estuvo al borde del descenso, y deberá iniciar de cero cuando asuman las nuevas autoridades rojinegras. Y en materia de fútbol está todo por hacer. Perdió los dos clásicos, no clasificó a playoffs en ambos torneos y tampoco progresó demasiado en Copa Argentina. Un 2025 casi sin nada para rescatar.