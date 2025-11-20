Ángel Di María tiene el título que le faltaba, pero lo tienta ir por mucho más

Central campeón. Es la frase que se instaló pasado el mediodía en el fútbol argentino y a la decisión que tomó el Comité Ejecutivo no hay con qué darle. El club acaba de sumar su octava estrella en el profesionalismo. Ángel Di María ya tiene en sus manos lo que tanto deseaba, aquello que, según sus propias palabras, le faltaba.
“Ser campeón con Central es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí, pero el siguiente es ser campeón con Central. Es el deseo que tenemos junto a mi familia”. Sin dudas fue la frase más fuerte de Di María el mediodía del 7 de julio en el salón Centenario del Gigante de Arroyito, cuando fue presentado oficialmente como refuerzo canalla.
Ese día Di María se subió a un barco que venía navegando de manera firme: se sumaba a un equipo que había finalizado el primer semestre del año como el que más puntos había sumado. También al que se había quedado en los cuartos de final, contra Huracán.
La sinceridad de Fideo Di María
Pero ese Di María fue sincero consigo mismo. El haber logrado decenas de título en Europa y, por supuesto, un bicampeonato de América y un Mundial como la selección argentina , no le alteró el eje emocional. Por eso lo que dijo.
Apuntó todos los cañones a ganar este torneo Clausura, en el que Central todavía esta con vida y con muchas ganas de pelear, aunque en el medio haya aparecido lo de campeón de la Liga Profesional.
En el futuro, más allá de lo que le depare el destino, podrá decir que era parte del equipo que le sumó una nueva estrella al club. Pero claro, esto seguramente no lo frena en ese deseo de ir por más.
A pisar el acelerador
Di María, al igual que el resto de sus compañeros, querrá pisar el acelerador para apostar un pleno en todas esas batallas por título que el equipo tiene por delante, que son varios.
Esta designación de Central como campeón de la Liga Profesional no elimina la disputa de la Supercopa Internacional, como en algún momento se especuló, por lo que todavía son cuatro los títulos que el Canalla está en condiciones de perseguir.
En esa búsqueda, la estación más cercana que tiene este Central que en cancha lidera Di María está a cuatro partidos. Por ahora es octavos de final contra Estudiantes (el próximo domingo a las 17.30) y de ahí en más avanzar y ver qué es lo que se le viene.
El Clausura entre ceja y ceja
Si Central logra salirse con la suya y ser campeón del torneo Clausura, una semana después tendrá la posibilidad de jugar el Trofeo de Campeones (en el estadio de San Nicolás, el sábado 20 de diciembre) con Platense, campeón del Apertura.
Ya tiene asegurada la Supercopa Internacional que jugará con el ganador del Trofeo de Campeones, pero si es el Canalla el que gana este último título, esa final la jugará contra el segundo de la tabla anual: Boca. Pero el Trofeo de Campeones también otorga un lugar en la Supercopa Argentina, ante el campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia).
Di María fue uno de los integrantes de la comitiva canalla que viajó a Buenos Aires para que los referentes de la Liga Profesional le entregaran el título de campeón que, a priori, debiera satisfacer todas sus necesidades como futbolista. Igual, la tentación de ir por algo más debe ser mucho más fuerte.
Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres que salían de trabajar
Las gemelas alemanas Kessler murieron juntas en un suicidio asistido
Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el y la AFA lo ratificó
Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Cuatro hombres armados irrumpieron este jueves a la madrugada en una vivienda de Azahares del Paraná, en Fighiera. Los delincuentes redujeron a una familia, que pudo pedir auxilio recién después de liberarse, ya en estado de shock.
Policiales
Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en medio de una trama de complicidad carcelaria
Política
Denuncia trucha, fiscal en la mira: la Legislatura define si lo suspende por el falso robo de neumáticos
La ciudad
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad
El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
Información General
Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
