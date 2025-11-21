Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Tras una temporada en Newell's en la que aportó muy poco y nunca incidió en los partidos importantes, podría dejar la entidad del Parque

Mientras recorre su recta final rumbo a las elecciones del 14 de diciembre, en Newell's uno de los temas futbolísticos más importantes es poder definir quiénes deben continuar dentro de los 14 contratos que se vencen el mes siguiente. Dentro de ese nutrido grupo figura el capitán Ever Banega, quien tuvo una temporada por demás de pobre e irregular en este 2025 y hoy sus chances de seguir están decreciendo y figuran entre los intrincados análisis y determinaciones que se deben dar de manera interna en la entidad rojinegra.

Más allá de su talento, de su decisión de venir y de su raíz leprosa, este volante ofensivo de 37 años, que vino como bandera, con galera, bastón y cinta de capitán, terminó entre reproches y cuestionamientos, rindiendo y aportando cada vez menos, y haciéndose expulsar con una grosera falta ante Argentinos, en los partidos donde Newell’s se jugaba en carne viva la permanencia.

Esas bajas producciones, esas malas sensaciones recientes, lo acercaron a una peligrosa cornisa donde está más cerca de dejar el Parque, según va trascendiendo desde quienes pueden llegar a tomar las riendas de las decisiones futbolísticas en el club, luego de los comicios. En las presentaciones de candidatos, esa es la idea.

Newell's y la poca influencia de Banega

Por sus malas actuaciones, por su poca incidencia en el equipo, por no aparecer en los partidos importantes, Banega se colocó por su propia responsabilidad en una plataforma que puede llegar a derivar en una puerta de salida.

En ese callejón, cada vez contaminado de críticas, entre lesiones y un nivel de rendimiento físico que lo alejaron de poder de aportar cosas positivas, sólo pudo funcionar en pequeñas ráfagas que se fueron consumiendo entre una gran mayoría de producciones fallidas.

Banega es un capitán que no habla, que toma muy poco contacto con la prensa, salvo en el partido ante Huracán, que permitió la salvación de Newell’s. Gritó el gol del empate de Guch ante Tigre, de frente a la tribuna leprosa. Protagonizó una desinteligencia clave en el gol de la derrota con Racing junto al pibe Valentino Acuña, en el último minuto de la última fecha. No estuvo fino ni en el tiro del final.

Newell's no tuvo guía

Por eso, pasó de referente de una posible reconstrucción, a ser parte del problema. Nunca fue guía, ni contagio positivo. Al menos, eso es lo que piensan muchos.

Sus números y estadísticas en el torneo Clausura exponen sus dos caras. Un gran talento, un gran generador de juego, pero que, por propia impericia, nunca pudo funcionar como aporte valioso.

En este certamen anotó dos goles y quedó en tabla detrás de Herrera (5) y de Cocoliso González (4). En tanto, en el rubro de asistencias, fue el máximo exponente con 5.

Los goles de Banega

Pudo anotar goles en la fecha 1ª, ante Independiente Rivadavia, un 2-1 en Mendoza; y en la jornada 2ª, frente a Banfield, en una derrota 2-1, en Rosario). Después se le secó la pólvora y se fue destiñendo a medida que avanzaban los encuentros.

Mientras que, recibió una tarjeta roja, detrás de Lollo que sufrió 2 expulsiones. En los cartones amarillos, fue al que más le dieron (10), por arriba de Cuesta (9), Regiardo (8) y Montero (8).

Fue expulsado ante Argentinos, en la fecha 13ª, en una caída 3-1 en La Paternal, que se transformó en el último partido del ciclo de Fabbiani. A los 81’, metió un tremendo patadón al lado de los bancos y del árbitro. Había entrado pocos minutos antes, por Regiardo. Le dieon dos fechas, y después la AFA le redujo la sanción a una, pero ese era un nuevo gesto que exponía su falta de capacidad para entener los momentos de Newell’s.

Ya en la etapa de Bernardi, con Unión, no jugó para cumplir la jornada de castigo disciplinario, y con Huracán y Racing entró desde el banco, con poco nivel de incidencia.

Así, de esa manera, se fue apagando Banega en un Newell’s que se fue desmoronando, entre otras cosas, por no contar con un líder dentro del plantel que forje una reacción durante toda la temporada.