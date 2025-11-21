El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Tras la consagración canalla, Fideo no estuvo junto a sus compañeros en las celebraciones con los hinchas en la Sede Fundacional por un compromiso familiar

Di María recibió la copa en Buenos Aires, pero horas después no estuvo en el festejo con los hinchas.

Ángel Di María obtuvo su primer campeonato con Rosario Central al proclamarse campeón de la liga 2025 este jueves, con el reconocimiento al 1º puesto de la tabla anual. Fideo estuvo presente en la reunión en Buenos Aires y fue el primero en levantar la copa , pero horas después no apareció en el festejo de los hinchas .

Tanto Di María como Ariel Holan, Fatu Broun, Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano estuvieron en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en Puerto Madero que determinó dicho reconocimiento para el Canalla y regresaron a Rosario con la copa.

Desde la dirigencia auriazul convocaron a los hinchas a celebrar el nuevo campeonato este jueves por la noche frente a la Sede Fundacional del club , donde se presentaron los jugadores y parte del cuerpo técnico. No obstante, ante la ovación del público para Fideo, aclararon que el ídolo de la selección argentina no pudo estar presente .

Horas más tarde, Mía Di María, hija del jugador canalla, compartió una publicación en sus redes sociales con imágenes de la celebración de su graduación de la escuela primaria , con fotos junto a sus amigas y su familia.

En una de las fotos compartidas por la mayor de las Di María, Fideo posó junto a Jorgelina Cardoso, Mía y su hija menor, Pía. La familia se preparó para estar presentes en el evento durante la noche, por lo que el jugador no fue a la Sede Fundacional junto a sus compañeros.

Si bien no hubo aclaraciones al respecto, el 11 canalla priorizó acompañar a su hija mayor en los festejos y estuvo junto a su familia. De igual manera, recibió el reconocimiento de los hinchas como referente de esta nueva estrella.