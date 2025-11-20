La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias La actividad eléctrica permanecía en la región pero disminuía su intensidad. El viernes arranca con posibles tormentas y lluvias aisladas y, desde la tarde, cielo mayormente nublado 20 de noviembre 2025 · 21:09hs

Virginia Benedetto / La Capital

La tormenta que llegó a Rosario en la tarde de este jueves registró ráfagas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y 28 milímetros de precipitaciones en poco más de una hora y media, mientras se esperaba que continuaran las lluvias durante la noche.

El titular de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner, precisó que a las 19.06 se constataron ráfagas de 75 km/h en dirección sur/suroeste, así como lluvias fuertes en cortos períodos, con un registro de 28 milímetros caídos hasta pasadas las 20.30 y con la posibilidad de que se terminen por contabilizar algunos milímetros más.

Ratner llamó a "mantener la precaución" en las últimas horas de este jueves, ya que "la actividad eléctrica permanece en la región, aunque va a ir disminuyendo la intensidad hacia el fin de la noche".

También precisó que ya se habían reportado algunos reclamos por caída de arbolado público y voladuras de chapas y carteles, aunque esperaban que el número creciera en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes algunas posibilidades de tormentas y lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, con fuertes ráfagas de viento, y desde la tarde el cielo estaría mayormente nublado con vientos moderados del sudeste y una máxima que no superaría los 23º.