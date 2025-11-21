La Capital | La Ciudad | Corte suprema

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Se trata de un chatbot donde el máximo tribunal responderá las consultas de los santafesinos a través de la web del Poder Judicial o WhatsApp

21 de noviembre 2025 · 16:22hs
Justina ya está disponible en la web del Poder Judicial de Santa Fe

Justina ya está disponible en la web del Poder Judicial de Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe presentó este viernes la nueva Plataforma de Atención Digital Asistida, que llevará el nombre de Justina. Es una herramienta de atención automatizada que se podrá utilizar desde la web del Poder Judicial o a través de WhatsApp.

Justina es un chatbot basado en flujos de conversaciones predefinidos que guían al usuario en la obtención de información que brinda el sistema de manera automatizada y canaliza sus consultas. En caso de que la pregunta no sea resuelta por esta vía, en la misma plataforma responderán cada caso administrativos operadores del Poder Judicial.

Este sistema se propone facilitar el acceso a los servicios judiciales, optimizar la comunicación externa y favorecer la autogestión de profesionales y ciudadanos. Al mismo tiempo reduce la dependencia de los canales tradicionales de atención.

La herramienta se aplica en el marco de las políticas de modernización y acceso a la información que encabeza la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Está provista por la empresa Yoisen, que se vinculó con Meta (WhatsApp).

Justina Chat Bot corte Suprema 21.11 (1)

Implementación en el Poder Judicial

Al ser una nueva herramienta, la implementación de esta plataforma se realizará en etapas. Para el primer momento responderá temas de interés general, con el objetivo de evaluar su desempeño y, posteriormente, ampliar sus funcionalidades conforme a las necesidades y requerimientos de los usuarios.

En otra etapa, el personal del Poder Judicial contará con una sección específica para la gestión de trámites internos y solicitudes de soporte técnico.

Beneficios para los santafesinos

La puesta en marcha de la Justica, mediante el acta 41 del 4 de noviembre de 2025, permitirá múltiples beneficios para los ciudadanos tanto en el acceso a la información como en la autonomía de los usuarios.

A través de Justina, los ciudadanos podrán obtener información relevante y realizar consultas de manera inmediata, sin necesidad de desplazarse físicamente ni esperar en líneas telefónicas. Además, estará disponible las 24 horas, permitiendo realizar gestiones automáticas en cualquier momento del día.

Los usuarios podrán acceder directo a datos y publicaciones oficiales. Asimismo, podrán autogestionar trámites y consultas, reduciendo tiempos y simplificando procesos.

Por otro lado, en caso de que la consulta no se pueda resolver por los canales digitales. La consulta será atendida por un responsable del Poder Judicial los días hábiles entre las 7 y las 13.

Noticias relacionadas
La plaza Julio Maiztegui, de Rioja y Balcarce, una de las ganadoras del presupuesto participativo.

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados por los rosarinos

Los familiares reclaman justicia por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

El mural bandalizado de Ángel Di María en El Torito

"Ladrón": vandalizaron el mural de Ángel Di María en el club El Torito, donde se inició

La recompensa se fijó luego de múltiples reclamos de la familia del adolescente.

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Ver comentarios

Las más leídas

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Lo último

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El plantel de Newells quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados por los rosarinos

En total son cuatro obras de recuperación por cada distrito que comenzarán a ejecutarse en 2026 en plazas y espacios urbanos

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados por los rosarinos
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?
Salud

Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?
La Ciudad

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Central campeón: un club negó que haya existido una votación para otorgarle el título y la AFA lo ratificó

Ovación
El plantel de Newells quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

El plantel de Newells quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

Colapinto pasa dificultades similares a las de Brasil en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Colapinto pasa "dificultades similares a las de Brasil" en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Policiales
Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

La Ciudad
¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
La Ciudad

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados por los rosarinos

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados por los rosarinos

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba