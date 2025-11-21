¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Se trata de un chatbot donde el máximo tribunal responderá las consultas de los santafesinos a través de la web del Poder Judicial o WhatsApp

Justina ya está disponible en la web del Poder Judicial de Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe presentó este viernes la nueva Plataforma de Atención Digital Asistida , que llevará el nombre de Justina . Es una herramienta de atención automatizada que se podrá utilizar desde la web del Poder Judicial o a través de WhatsApp.

Justina es un chatbot basado en flujos de conversaciones predefinidos que guían al usuario en la obtención de información que brinda el sistema de manera automatizada y canaliza sus consultas. En caso de que la pregunta no sea resuelta por esta vía, en la misma plataforma responderán cada caso administrativos operadores del Poder Judicial.

Este sistema se propone facilitar el acceso a los servicios judiciales, optimizar la comunicación externa y favorecer la autogestión de profesionales y ciudadanos. Al mismo tiempo reduce la dependencia de los canales tradicionales de atención.

La herramienta se aplica en el marco de las políticas de modernización y acceso a la información que encabeza la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Está provista por la empresa Yoisen, que se vinculó con Meta (WhatsApp).

Justina Chat Bot corte Suprema 21.11 (1)

Implementación en el Poder Judicial

Al ser una nueva herramienta, la implementación de esta plataforma se realizará en etapas. Para el primer momento responderá temas de interés general, con el objetivo de evaluar su desempeño y, posteriormente, ampliar sus funcionalidades conforme a las necesidades y requerimientos de los usuarios.

En otra etapa, el personal del Poder Judicial contará con una sección específica para la gestión de trámites internos y solicitudes de soporte técnico.

Beneficios para los santafesinos

La puesta en marcha de la Justica, mediante el acta 41 del 4 de noviembre de 2025, permitirá múltiples beneficios para los ciudadanos tanto en el acceso a la información como en la autonomía de los usuarios.

A través de Justina, los ciudadanos podrán obtener información relevante y realizar consultas de manera inmediata, sin necesidad de desplazarse físicamente ni esperar en líneas telefónicas. Además, estará disponible las 24 horas, permitiendo realizar gestiones automáticas en cualquier momento del día.

Los usuarios podrán acceder directo a datos y publicaciones oficiales. Asimismo, podrán autogestionar trámites y consultas, reduciendo tiempos y simplificando procesos.

Por otro lado, en caso de que la consulta no se pueda resolver por los canales digitales. La consulta será atendida por un responsable del Poder Judicial los días hábiles entre las 7 y las 13.