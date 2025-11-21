Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

La firma manifestó que su sistema de traslados compartidos y más baratos que un viaje tradicional todavía no llegará a Argentina. Cómo funciona

Luego de que se conozca un posible desembarco de Uber Shuttle , la variante con la que la empresa de viajes ofrece servicios de traslados compartidos y más baratos en vehículos de alta capacidad , desde la firma aclararon que esta opción no está todavía en estudio para Argentina .

En un escueto comunicado compartido con La Capital , desde Uber aclararon que la opción Shuttle no estará disponible en la plataforma por el momento .

"Desde Uber no hemos anunciado, ni estamos estudiando, el lanzamiento de una solución de movilidad con vehículos de alta capacidad en Argentina", señalaron.

El nuevo servicio Uber Shuttle , pensado para ofrecer traslados económicos y planificados, apunta a que los usuarios puedan reservar viajes compartidos con tarifas más bajas que un viaje tradicional en la aplicación.

Según la empresa, el objetivo es facilitar traslados de alta demanda y reducir costos en un contexto en el que los consumidores buscan alternativas más accesibles. En otros mercados, Uber Shuttle funciona mediante unidades con capacidad para entre 14 y 55 pasajeros. Las reservas pueden realizarse con hasta una semana de anticipación y cada pasajero recibe un ticket con un código QR para abordar.

Uber Shuttle Vehículo usado como Uber Shuttle.

Este sistema permite, además, reservar hasta cinco asientos por persona, una modalidad pensada para grupos, viajes familiares y asistencia a eventos masivos.

Dónde está disponible Uber Shuttle

Uber informó que servicios similares ya fueron testeados en India y en clientes corporativos, y que comenzaron a implementarse este año en ciudades estadounidenses como Chicago, Pittsburgh, Charlotte y Miami.

Durante el lanzamiento de la propuesta, el director ejecutivo de la empresa, Dara Khosrowshahi, señaló: “El simple hecho de compartir, ya sea viajes o compras, hace que tu día a día sea un poco más barato”. Para el gigante tecnológico, la estrategia no sólo apunta al transporte sino también a un ecosistema más amplio de servicios.

Camiel Irving, gerente general de movilidad para Estados Unidos y Canadá, sostuvo que “compartir es una parte esencial del futuro de las ciudades”, anticipando que Uber Shuttle será una pieza clave en esa visión.