La Capital | Información General | uber

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

La firma manifestó que su sistema de traslados compartidos y más baratos que un viaje tradicional todavía no llegará a Argentina. Cómo funciona

21 de noviembre 2025 · 18:06hs
Un móvil de Uber Shuttle en Estados Unidos.

Un móvil de Uber Shuttle en Estados Unidos.

Luego de que se conozca un posible desembarco de Uber Shuttle, la variante con la que la empresa de viajes ofrece servicios de traslados compartidos y más baratos en vehículos de alta capacidad, desde la firma aclararon que esta opción no está todavía en estudio para Argentina.

En un escueto comunicado compartido con La Capital, desde Uber aclararon que la opción Shuttle no estará disponible en la plataforma por el momento.

"Desde Uber no hemos anunciado, ni estamos estudiando, el lanzamiento de una solución de movilidad con vehículos de alta capacidad en Argentina", señalaron.

Cómo funciona Uber Shuttle

El nuevo servicio Uber Shuttle, pensado para ofrecer traslados económicos y planificados, apunta a que los usuarios puedan reservar viajes compartidos con tarifas más bajas que un viaje tradicional en la aplicación.

Según la empresa, el objetivo es facilitar traslados de alta demanda y reducir costos en un contexto en el que los consumidores buscan alternativas más accesibles. En otros mercados, Uber Shuttle funciona mediante unidades con capacidad para entre 14 y 55 pasajeros. Las reservas pueden realizarse con hasta una semana de anticipación y cada pasajero recibe un ticket con un código QR para abordar.

Uber Shuttle
Veh&iacute;culo usado como Uber Shuttle.

Vehículo usado como Uber Shuttle.

Este sistema permite, además, reservar hasta cinco asientos por persona, una modalidad pensada para grupos, viajes familiares y asistencia a eventos masivos.

Dónde está disponible Uber Shuttle

Uber informó que servicios similares ya fueron testeados en India y en clientes corporativos, y que comenzaron a implementarse este año en ciudades estadounidenses como Chicago, Pittsburgh, Charlotte y Miami.

Durante el lanzamiento de la propuesta, el director ejecutivo de la empresa, Dara Khosrowshahi, señaló: “El simple hecho de compartir, ya sea viajes o compras, hace que tu día a día sea un poco más barato”. Para el gigante tecnológico, la estrategia no sólo apunta al transporte sino también a un ecosistema más amplio de servicios.

>> Leer más: Avanza Uber en la provincia: ahora Santa Fe habilitará el uso de la aplicación y pone presión a Rosario

Camiel Irving, gerente general de movilidad para Estados Unidos y Canadá, sostuvo que “compartir es una parte esencial del futuro de las ciudades”, anticipando que Uber Shuttle será una pieza clave en esa visión.

Noticias relacionadas
El chofer de Uber levantó a los pasajeros en San Lorenzo. La Policía detuvo a dos hombres y a una mujer. Tenían un arma de fuego y cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban revólver y cuchillos

La inundación de Bahía Blanca superó las previsiones del alerta en marzo.

AlertAR: enviarán avisos especiales por riesgo de desastres naturales y eventos extremos

Este mes incluye el pago del haber mensaul y de un bono extraordinario para diversos grupos

Anses: cómo continua el calendario de pagos luego del fin de semana largo de noviembre

Imagen ilustrativa: Diclofenac Drawer / Diclofenac Sódico 75 mg/3 ml

Anmat prohibió el uso de tres lotes de medicamentos: qué productos están afectados

Ver comentarios

Las más leídas

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Lo último

La UCR fijó fecha para elegir al sucesor de Lousteau

La UCR fijó fecha para elegir al sucesor de Lousteau

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

El oficialismo procura poner en tela de juicio la aptitud de la actual concejala rosarina, de Taiana y de Grabois en la sesión preparatoria del 3 de diciembre

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Ovación
El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

El plantel de Newells quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

Colapinto pasa dificultades similares a las de Brasil en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Colapinto pasa "dificultades similares a las de Brasil" en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Policiales
Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

La Ciudad
¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
La Ciudad

¿Qué es Justina?: la novedad que suma la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil firmaron un convenio clave para agilizar trámites y gestiones

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008
La Ciudad

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa
Policiales

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi
POLICIALES

Detenido cuando robaba una placa de bronce del Banco Nación de barrio Alberdi

Llega el Gran Día de McDonalds: la jornada solidaria para transformar realidades
Información General

Llega el "Gran Día" de McDonald's: la jornada solidaria para transformar realidades

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia
Policiales

Robo violento en un barrio cerrado de la región: irrumpen armados y atan a una familia

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres
La Ciudad

Un camión se quedó sin frenos en Circunvalación y chocó a dos hombres

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba