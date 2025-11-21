Colapinto pasa "dificultades similares a las de Brasil" en Las Vegas y Gasly genera expectativas

El fin de semana de Fórmula 1 comenzó con complicaciones para el piloto argentino, que buscará una buena clasificación en las primeras horas del sábado

Franco Colapinto comenzó la actividad del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 este jueves por la noche y tuvo sus primeras dos prácticas libres, en las que reconoció que atravesó “dificultades similares a las de Brasil” , por lo que tendrá trabajo en las próximas horas para afrontar con más fuerzas la clasificación.

El circuito urbano de la ciudad estadounidense se destaca por sus bajas temperaturas y sus “obstáculos” en la pista, con suciedad y desniveles característicos de las calles de Las Vegas.

Por su parte, el pilarense ocupó el 20º puesto en la primera sesión , mientras que en la segunda terminó 16º , a pesar de que dicho entrenamiento fue interrumpido dos veces en los últimos 20 minutos por banderas rojas. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, estuvo un poco más fino con dos 12º puestos .

“ La segunda sesión no fue muy útil , creo, con la lluvia al inicio y luego las banderas rojas fue un poco complicado para nosotros”, afirmó Colapinto, según consignó el medio especializado Motorsport.

En tanto, el argentino señaló que durante la FP1 se sintió “bastante mal en términos de balance y agarre” y describió: “Realmente no podía encontrar mi camino y después fue mejor en la FP2, pero aún con algunos de los mismos problemas, solo un poco menores”.

>> Leer más: El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Durante la carrera anterior, en Interlagos, padeció dificultades que reconoció que se replicaron “en este momento” en Las Vegas de manera “similar a Brasil”, por lo que expresó: “Necesitamos entender esta noche. Tenemos algo de trabajo por hacer e intentar volver más fuertes mañana”.

Expectativas para el GP de Las Vegas

Desde Motorsport indicaron que Colapinto aseguró que “intentarán” solucionar sus problemas con el A525 en la última práctica libre. “Creo que los viernes son normalmente cuando sufrimos un poco más que los demás este año. Al menos yo he estado sufriendo más los viernes”, confesó.

“Los sábados están por ser fuertes, pero no fue un viernes súper útil con todas las banderas rojas y la lluvia. Tenemos algo de trabajo por hacer, pero sí, estoy seguro de que podemos encontrar una manera y volver más fuertes mañana”, añadió.

Por su parte, Gasly se mostró “contento” y con un panorama “alentador”, por lo que remarcó que “siempre se puede soñar” con un buen fin de semana en Las Vegas. “Tenemos un buen balance aquí, saliendo 3º el año pasado y 4º el año anterior, así que no tengo muchas ganas de estropear estas estadísticas. Espero que mañana podamos estar en el top 10, sería genial”, concluyó el francés.

image (30) Franco Colapinto en acción en el circuito de Las Vegas.

Horarios del GP de Las Vegas

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21.30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 1

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 1

* Horario en Argentina