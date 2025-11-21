La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto pasa "dificultades similares a las de Brasil" en Las Vegas y Gasly genera expectativas

El fin de semana de Fórmula 1 comenzó con complicaciones para el piloto argentino, que buscará una buena clasificación en las primeras horas del sábado

21 de noviembre 2025 · 14:57hs
Colapinto pasa dificultades similares a las de Brasil en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Franco Colapinto comenzó la actividad del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 este jueves por la noche y tuvo sus primeras dos prácticas libres, en las que reconoció que atravesó “dificultades similares a las de Brasil”, por lo que tendrá trabajo en las próximas horas para afrontar con más fuerzas la clasificación.

El circuito urbano de la ciudad estadounidense se destaca por sus bajas temperaturas y sus “obstáculos” en la pista, con suciedad y desniveles característicos de las calles de Las Vegas.

Por su parte, el pilarense ocupó el 20º puesto en la primera sesión, mientras que en la segunda terminó 16º, a pesar de que dicho entrenamiento fue interrumpido dos veces en los últimos 20 minutos por banderas rojas. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, estuvo un poco más fino con dos 12º puestos.

image (28)
Franco Colapinto circula en Las Vegas, donde correrá el domingo con el Alpine.

Franco Colapinto circula en Las Vegas, donde correrá el domingo con el Alpine.

Un día difícil para Franco Colapinto

La segunda sesión no fue muy útil, creo, con la lluvia al inicio y luego las banderas rojas fue un poco complicado para nosotros”, afirmó Colapinto, según consignó el medio especializado Motorsport.

En tanto, el argentino señaló que durante la FP1 se sintió “bastante mal en términos de balance y agarre” y describió: “Realmente no podía encontrar mi camino y después fue mejor en la FP2, pero aún con algunos de los mismos problemas, solo un poco menores”.

>> Leer más: El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Durante la carrera anterior, en Interlagos, padeció dificultades que reconoció que se replicaron “en este momento” en Las Vegas de manera “similar a Brasil”, por lo que expresó: “Necesitamos entender esta noche. Tenemos algo de trabajo por hacer e intentar volver más fuertes mañana”.

Expectativas para el GP de Las Vegas

Desde Motorsport indicaron que Colapinto aseguró que “intentarán” solucionar sus problemas con el A525 en la última práctica libre. “Creo que los viernes son normalmente cuando sufrimos un poco más que los demás este año. Al menos yo he estado sufriendo más los viernes”, confesó.

“Los sábados están por ser fuertes, pero no fue un viernes súper útil con todas las banderas rojas y la lluvia. Tenemos algo de trabajo por hacer, pero sí, estoy seguro de que podemos encontrar una manera y volver más fuertes mañana”, añadió.

Por su parte, Gasly se mostró “contento” y con un panorama “alentador”, por lo que remarcó que “siempre se puede soñar” con un buen fin de semana en Las Vegas. “Tenemos un buen balance aquí, saliendo 3º el año pasado y 4º el año anterior, así que no tengo muchas ganas de estropear estas estadísticas. Espero que mañana podamos estar en el top 10, sería genial”, concluyó el francés.

image (30)
Franco Colapinto en acción en el circuito de Las Vegas.

Franco Colapinto en acción en el circuito de Las Vegas.

Horarios del GP de Las Vegas

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21.30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 1

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Noticias relacionadas
Lance Stroll respondió fuertemente a los comentarios de Franco Colapinto.

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Franco Colapinto, destinatario de una muy fuerte acusación por parte de un excampeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas este fin de semana.

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la F1

Franco Colapinto padeció las limitaciones del A525 de Alpine esta temporada.

Alpine se prepara para 2026: cuándo estará listo el nuevo auto de Colapinto

Ver comentarios

Las más leídas

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Lo último

AlertAR: enviarán avisos especiales por riesgo de desastres naturales y eventos extremos

AlertAR: enviarán avisos especiales por riesgo de desastres naturales y eventos extremos

Colapinto pasa dificultades similares a las de Brasil en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Colapinto pasa "dificultades similares a las de Brasil" en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

La convocatoria apunta a promover una reforma legal con el fin de prevenir la adulteración de medicamentos y definir protocolos de actuación

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe
Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?
Salud

Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?
La Ciudad

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Ovación
Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs
Ovación

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: Nos sentíamos campeones

Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: "Nos sentíamos campeones"

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Policiales
Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

Ladrón: vandalizaron el mural de Ángel Di María en el club El Torito, donde se inició

"Ladrón": vandalizaron el mural de Ángel Di María en el club El Torito, donde se inició

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones
Economía

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday
Información General

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
La Región

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera