Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

El concejal Carlos Cardozo propuso llevar la pista a otra zona y convertirla en un circuito regional. "El Fangio se usa sólo 21 días al año", advirtió. La venta del predio con fines residenciales sería a través de un fideicomiso cerrado

"No quiero cerrar ningún autódromo, lo que digo es que el Juan Manuel Fangio funciona sólo 21 de los 365 días que componen el año", afirmó el concejal del PRO, Carlos Cardozo, quien propuso trasladar el circuito pegado al Bosque de los Constituyentes a otro predio para motorizar un autódromo regional donde se puedan hacer pruebas y picadas. En su reemplazo, el edil macrista planteó vender el predio para montar un barrio privado y el producto de lo recaudado destinarlo al nuevo autódromo.

El debate se instaló tras la polémica que encendió el propio Cardozo cuando propuso días atrás dejar sin efecto la prohibición para radicar barrios cerrados en Rosario. Ahora, el tema regresó de la mano de las dificultades que atraviesa desde hace años el funcionamiento pleno del autódromo Juan Manuel Fangio en zona oeste.

Cabe recordar que en 2011 un fallo judicial ordenó suspender las carreras debido a los ruidos que generaron la reacción de vecinos del entorno. Luego se apeló la medida y, tras una serie de obras de mitigación, hacia 2019 la pista se extendió unos 970 metros lineales. Pero la tensión entre los habitantes de los alrededores y la actividad automovilística persistió. Lo cierto es que se permite un tope de 6 carreras al año, tras un mesa de consenso entre las partes.

Con este historial, Cardozo cuestionó la productividad del circuito rosarino para lanzar su idea de vender el terreno y con lo recaudado para montar un barrio cerrado, construir un autódromo a nuevo en otro sector de la ciudad.

"De ninguna manera digo que hay que cerrarlo, digo que una vez vendido el terreno, a través de un fideicomiso se construya un nuevo recorrido y así salir del conflicto judicial que existe en torno al Bosque de los Constituyentes sobre avenida Newbery que es de imposible resolución", marcó el edil macrista aliado al oficialismo local.

El razonamiento que funda la propuesta de esta mudanza se centra no sólo en las limitaciones para funcionar al año, sino en lo que resulta más rentable en la actividad: las pruebas de autos deportivos y las picadas de autos y motos. "Todo esto ocurre en los autódromos de San Nicolás, San Pedro, San Jorge y representa mucha recaudación; en Rosario tenemos una recta principal iluminada y no podemos hacer ni una tarde de picadas", marcó Cardozo.

D1301--hecto rrio.jpeg Marchen mejoras. El autódromo rosarino Juan Manuel Fangio tendrá cambios en la pista y de infraestructura. Héctor Río

Opciones de un terreno

Entre las opciones que se barajan para la mudanza figura un terreno en el límite entre Ybarlucea y Rosario, un espacio en Puente Gallego, y la zona de Uriburu entre Circunvalación y Las Palmeras, sobre el límite oeste. "Todo esto hay que explorarlo, incluso si se define un lugar con el actual autódromo funcionando. Quedó demostrado que las llegadas del Turismo Nacional, TC 2000 y Superturismo sudamericano anduvieron muy bien. Rosario es una plaza fierrera muy importante, pero con este circuito el crecimiento es limitado y la posibilidad de generar recursos también", marcó el edil.

Luz verde a un barrio cerrado

Frente a a esta "necesidad" que se argumentó, Cardozo hizo referencia a otro proyecto también polémico: la derogación de la ordenanza de 2010 que suprimió las figuras de barrio privado o cerrado, o clubes de campo en la normativa local. "El dinamismo del mercado inmobiliario y la demanda habitacional de la ciudadanía requieren un marco normativo claro para el desarrollo de nuevas tipologías urbanísticas", se indicó para recordar que la ley nacional está por encima de las ordenanzas. "Está demostrado que el suelo vale muchísimo más como urbanización privada que con un equipamiento urbano en conflicto permanente", ahondó.

Gran atractivo. El autódromo Juan Manuel Fangio tiene previsto recibir el 26 de abril al Súper TC 2000, una de las categorías más populares. Gran atractivo. El autódromo Juan Manuel Fangio tiene previsto recibir el 26 de abril al Súper TC 2000, una de las categorías más populares.

"Se perdieron 15 años durante los que pudieron haber más barrios cerrados, hoy las posibilidades son más limitadas. Y esta zona del autódromo podría resolverse con una urbanización de estas características ", insistió Cardozo. Lo cierto es que para concretar la propuesta, primero hay que resolver la cesión con cargo que tenía el actual circuito deportivo. Un argumento es que lo obtenido por su venta para su reubicación en otro lugar no desvirtuaría el objeto de la donación.

"El autódromo nunca será lo que Rosario se merece, por eso es necesario una mirada a mediano y largo plazo y apostar a un recorrido con mirada regional, moderno, como hizo San Juan. Hoy no se requiere demasiada inversión porque no se construyen más los boxes fijos, sino que en el mismo playón las escuderías y marcas arman sus equipos. Es decir que se requeriría invertir en la torre de control y algo de infraestructura", sentenció.

Quien salió a rechazar la idea fue el actual titular de la pista local, Fabián Svegliatti, quien advirtió en declaraciones públicas que el autódromo no sólo es utilizado para carreras deportivas sino que desde hace un tiempo es usado como escenario para el desembarco de recitales y espectáculos. Justamente a mediados del mes que viene, el grupo de rock argentino La Renga llegará allí para dar un recital en el que se esperan más de 50 mil personas. La agenda de shows sigue en diciembre y el año que viene con artistas como Ricardo Montaner y Alejandro Sanz.

Un nuevo destino para el actual Juan Manuel Fangio, no es un tema novedoso. En su momento, el exintendente y exgobernador Miguel Lifschitz había mostrado su interés en encontrar una solución regional para el automovilismo profesional.